В Украине существенно увеличили территорию разминированных сельхозземель

В этом году на программу разминирования сельскохозяйственных земель в Украине выделили 3 миллиарда долларов. С начала 2025 года уже разминировали довольно значительные площади земли.

В Украине разминировали значительную площадь полей

Директор Центра гуманитарного разминирования Владимир Байда рассказал, что 426 заявок на разминирование аграрных земель в Украине поступило от граждан по государственной программе компенсаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. В 2025 году по этой программе освобождены более 1,5 тысячи гектар.

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Сейчас есть достаточно большой прогресс в программе. За все время работы программы уже у нас получено 426 заявок, которые охватили более 14 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий (до этого за три года было освобождено всего 3 тысячи). Проведено уже 65 аукционов, подписаны договоры по ним на общую сумму по программе уже на 835 миллионов гривен. Что касается освобожденной от мин территории – уже в этом году более 1,5 тысячи гектар освобождены,

– подчеркнул он.

Байда отметил, что в 2025 году на программу было выделено 3 миллиарда гривен: "Аграрии гораздо активнее в этом году. Если в прошлом году из 85 операторов участие в торгах принимали восемь, то сейчас – уже около 20".

Обратите внимание! Он уточнил, что из 235 заявок в этом году было отклонено 110 из-за отсутствия нетехнического обследования земель.