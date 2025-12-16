Китай собрал рекордный урожай зерновых: что на это повлияло

В этом году сельхозпроизводители Китая смогли собрать рекордные объемы зерновых культур, которые существенно превышают показатели прошлых лет. Результата удалось достичь благодаря комплексному подходу к увеличению урожая.

В 2025 году Китай снова зафиксировал высокие показатели производства зерна: общий урожай достиг рекордных 714,88 миллиона тонн, что на 1,2% больше, чем в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Xinhua. Национальное бюро статистики Китая (NBS), отметив, что страна уже несколько лет подряд демонстрирует стабильный рост зернового производства.

По данным NBS, увеличение урожая обеспечили как расширение посевных площадей, так и повышение урожайности. Площади под зерновыми культурами растут шестой год подряд и в 2025 году превысили 119 миллионов гектаров, а средняя урожайность на единицу площади повысилась на 1,1% по сравнению с предыдущим годом.

Представитель NBS Вей Фенхуа объяснил такую динамику комплексными государственными мерами, в частности улучшением защиты и качества пахотных земель, оптимизацией структуры посевов и возвращением к обработке заброшенных угодий. По его словам, рекордный урожай создает прочную основу для модернизации агросектора, развития сельских территорий, поддержки экономического восстановления Китая и способствует стабильности мирового зернового рынка и глобальной продовольственной безопасности.

