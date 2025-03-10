Кризис на рыночном рынке: что происходит в Японии и как власть борется с дефицитом

Правительство Японии 10 марта начало аукцион для продажи 150 тысяч тонн риса из чрезвычайных запасов. Аукцион нужен для снижения цен, которые выросли из-за дефицита.

Что происходит с рисом в Японии

Он вызван плохими урожаями и паническими закупками после предупреждения о "мега-землетрясении", пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Цены на рис в Японии начали расти еще прошлым летом. Дефицит этого продукта привел к почти двукратному подорожанию за год.

Поэтому правительство приняло решение выпустить рис из своих стратегических запасов, которые обычно хранятся для таких чрезвычайных ситуаций. Кроме того, власти Японии объявили аукцион для распределения 150 тысяч тонн риса среди дистрибьюторов, где спешные участники получат 41 разновидность риса.

Заметьте! В частности уже в конце марта он появится на полках магазинов. С 210 тысяч тонн риса, которые правительство планирует продать, 60 тысяч тонн будут выпущены позже во втором раунде.

Как будет происходить аукцион

Предприятия, которые закупают и хранят более 5 000 тонн риса в год, могли подать заявки на участие в аукционе. Министерство сельского хозяйства не разглашает много информации, но подтверждает, что таких предприятий – 89.

Аукцион будет проходить по самой высокой предложенной цене, если она превышает минимальную цену продажи. Однако эта цифра также не разглашается.

Заявки на нераспроданный рис будут приниматься до вторника. Эти 150 тысяч тонн риса состоят:

из 100 тысяч тонн урожая 2024 года;

50 тысяч тонн с 2023 года.

Аукцион может быть завершен, если весь объем риса будет продан в понедельник. Окончательное решение относительно победителей будет принято на следующей неделе.

Интересно! Правительство также вскоре планирует выпустить еще 60 тыс. тонн риса, и Министерство рассмотрит возможность дальнейших выпусков, если текущие меры не принесут желаемого эффекта.

Причины кризиса на рынке риса

В прошлом году Япония произвела на 180 тысяч тонн больше риса, если сравнивать с предыдущим годом. Но некоторые покупатели пытаются воспользоваться временным дефицитом риса и продолжают удерживать цены на высоком уровне.

В то же время эксперты говорят, что кризис является следствием нескольких факторов. В частности, бумом туризма и дефицитами, которые вызваны рекордной жарой в последние годы.

Обратите внимание! В августе 2024 года полки в магазинах начали пустеть после того, как правительство предупредило о возможном "мега-землетрясении". Еще ситуацию усугубили один из сильнейших тайфунов за несколько десятилетий и ежегодные празднования О-бон – японского праздника поминовения духов предков и умерших.

Как изменились цены на рис в Японии

В феврале 2024 года цена пяти килограммов риса Косихикари в 23 районах Токио составила 4 363 иены (это 29,50 долларов США). Такая цена является самым высоким показателем за всю историю. Это подтверждают данные Министерства внутренних дел и коммуникаций.

Цена росла в течение 10 месяцев подряд. Он начался с мая прошлого года.

Важно! Средняя цена пяти килограммов риса в супермаркетах на конец февраля составляла 3 939 иены (26 долларов), тогда как в прошлом году она составляла 2 000 иен.