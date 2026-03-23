Россия украла 2 миллиона тонн зерна из Украины: куда его продают

В 2025 году Россия незаконно вывезла около 2 миллионов тонн украинского зерна. По словам украинских дипломатов, продукцию продавали на рынки Африки, Азии и Европы.

Сколько зерна украла Россия и куда его продает?

Россия в 2025 году незаконно вывезла около 2 миллионов тонн украинского зерна и реализовала его на внешних рынках. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Черноморской конференции по безопасности в Кишиневе.

Смотрите также Скандал с соей: Китай давит на Бразилию из-за качества продукции

По его словам, зерно продавали в страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы. В частности, около 40% поставок было направлено в Египет.

Министр отметил, что Россия системно атакует украинскую портовую инфраструктуру и фактически превратила Черное море в зону боевых действий. Такие действия, по его словам, имеют целью дестабилизировать глобальные продовольственные цепи.

Андрей Сибига подчеркнул, что речь идет не только о незаконном экспорте зерна, но и о финансировании войны. Он также отметил, что восстановление безопасности в Черноморском регионе является критически важным для стабильности мировых рынков продовольствия. Черное море должно оставаться пространством свободной навигации.

Обратите внимание! По словам министра, важную роль в обеспечении региональной безопасности могут сыграть Турция, Молдова и Румыния. Отдельно он отметил необходимость деоккупации Крыма, который Россия использует как военную базу для атак.

Соя дешевеет на мировых рынках на фоне задержки переговоров США и Китая