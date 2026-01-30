Из оккупированного Мариуполя вывезли первую партию похищенного украинского зерна

Российские оккупанты заявили об отправке на экспорт первого судна с зерном из порта временно оккупированного Мариуполя. Речь идет о пшенице, вывезенной с оккупированных территорий Украины под контролем "Россельхознадзора".

Россияне начали экспортировать украденное зерно из порта Мариуполя

Из порта во временно оккупированном Мариуполе российские оккупационные силы отправили на экспорт первую партию похищенного украинского зерна, сообщает Ukrainian Shipping Magazine. Об этом 16 января писали российские средства массовой информации.

По предоставленной информации, из порта Мариуполя вышло судно с грузом украинской пшеницы. В "Россельхознадзоре" заявили, что экспорт зерна осуществлялся "в сопровождении документов, подтверждающих фитосанитарное состояние подкарантинной продукции".

В ведомстве оккупантов отметили, что в морском порту Мариуполя ими было проинспектировано более 5 тысяч тонн пшеницы. Также российская служба сообщила о выдаче 1 фитосанитарного сертификата на соответствующую партию зерна.

