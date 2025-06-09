На Херсонщине россияне выжгли около 15 тысяч гектар полей с посевами
- Российские войска используют дроны для выжигания полей с посевами на Херсонщине, что привело к уничтожению около 15 тысяч гектаров.
- Атаки происходят на фоне сложных погодных условий, включая заморозки, засуху и отсутствие орошения, что усложняет работу местных фермеров.
Враг продолжает терроризировать прифронтовые общины на Херсонщине, применяя против гражданских людей дроны. Таким образом россияне выжигают засеянные украинскими фермерами поля.
Россияне выжигают дронами наши поля
В течение последних трех суток российские войска массово применяют дроны, поджигая поля с урожаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на SuperAgronom.com. Больше всего страдает 20-километровая зона правобережной части Херсонской области.
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О ситуации в регионе рассказал Виталий Пичура – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой экологии и устойчивого развития имени профессора Ю.В. Пилипенко Херсонского государственного аграрно-экономического университета. По его словам, атаки дронов происходят на фоне сложных погодных условий: заморозков, засухи, осушения Каховского водохранилища и отсутствия орошения.
Важно! Вследствие этого враг целенаправленно выжигает остатки посевов.
Почвенная влага на критически низком уровне, трещины в почве по всем полям под остатками посевов озимых достигают 3 – 5 сантиметров. Развитие посевов поздних яровых культур при отсутствии влаги приостановилось. За весь май выпало 20-25 мм дождя, в прибрежной территории осушенного Каховского водохранилища сумма осадков составила 4-6 мм. Урожайность будет мизерная, да еще и выжигаются дронами посевы, много пожаров и дыма,
– говорит Виталий Пичура.
Фермеры прилагают максимум усилий, чтобы сдержать огонь, локализуя пожары путем дискования, однако жара, большие площади сухой растительности и новые атаки дронов значительно усложняют работу.
Обратите внимание! По словам Пичура, на сегодня выгорело около 15 тысяч гектар посевов. Поврежденные посевы правобережья видно на спутниковых снимках: "Даже не знаю, как фермеры Херсонщины переживут этот сезон и выживут в дальнейшем".