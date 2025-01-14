За 2024 год Афганистан, контролируемый группировкой "Талибан" стал крупнейшим импортером российской муки. В прошлом году закупки продовольствия выросли вдвое.

Россия кормит афганских талибов

Афганистан импортирует муку, поскольку не имеет достаточных производственных мощностей для полного удовлетворения внутреннего спроса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Российское государственное агентство по экспорту сельскохозяйственной продукции "Агроэкспорт" сообщило, что увеличение импорта произошло в то время, когда Россия пыталась укрепить связи с афганскими правителями "Талибана".

Обратите внимание! В прошлом месяце Москва сделала еще один шаг к признанию правительства Талибана, когда российский парламент проголосовал за закон, который позволит исключить это движение из списка запрещенных террористических организаций.

Агроэкспорт, ссылаясь на предварительные оценки, сообщил, что в прошлом году Афганистан купил российской муки на сумму почти 80 миллионов долларов, что вдвое превышает уровень 2023 года.