Украинская клубника обвалилась в цене: когда ягода станет еще более доступной

В Украине продолжает дешеветь земляника садовая, и тенденция продолжается уже вторую неделю подряд. Из-за роста предложения и сдержанного спроса производители вынуждены пересматривать цены в сторону снижения.

Предложение ягоды на рынке стремительно растет

На украинском рынке продолжается снижение цен на местную землянику садовую. По данным аналитиков EastFruit, главной причиной стало резкое увеличение предложения ягоды из южных областей страны, где сезон сбора урожая набирает обороты.

В то же время спрос остается умеренным, что усиливает конкуренцию между производителями. Из-за быстрой потери товарных качеств ягод фермеры не могут долго хранить продукцию, поэтому вынуждены активно снижать отпускные цены.

Сейчас землянику садовую украинские хозяйства реализуют по 120 – 200 гривен за килограмм. В среднем это на 21% дешевле, чем неделей ранее.

Импорт также давит на цены

Участники рынка отмечают, что дополнительным фактором удешевления стало присутствие импортной ягоды. На украинский рынок активно поступает земляника садовая из Греции, Турции и Испании.

Цены на импортную продукцию преимущественно не превышают 200 гривен за килограмм, поэтому украинским производителям приходится конкурировать не только между собой, но и с зарубежными поставщиками.

Несмотря на нынешнее падение стоимости, ягода все еще остается дороже, чем в прошлом году. По состоянию на начало июня цены на землянику садовую в Украине в среднем на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рынок ожидает новой волны удешевления

Большинство участников рынка прогнозируют, что уже в ближайшие дни цены могут снизиться еще больше. Причиной станет массовый выход на рынок земляники садовой открытого грунта, объемы которой традиционно значительно больше.

Увеличение предложения на фоне сдержанного спроса может усилить давление на рынок и сделать ягоду доступной для потребителей. В то же время для производителей это будет означать дальнейшее сокращение прибыльности реализации урожая.