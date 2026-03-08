Можно ли рубить дрова в парках или возле рек: что говорит законодательство

Дрова зилашються самым простым вариантом для жителей сельской местности готовиться к отопительному сезону. Таким образом удастся накопить немало топлива до холодов.

Что известно о правилах рубки дров в Украине?

В то же время рубить или забирать ветки можно далеко не везде, о чем говорится в Законе "Об охране окружающей природной среды".

Например, вы можете увидеть деревья на прибрежной защитной полосе – специально определенные земельные участки вдоль рек, озер и других водоемов.

Но растения, что там находятся, принадлежат государству или общинам. Поэтому рубить там деревья или собирать дрова запрещается законодательством.

Подобные действия нельзя осуществлять, чтобы предотвращать загрязнение водных объектов. Об этом говорится в Водном кодексе Украины.

Ширина этих зон зависит от размера водоема:

малые – 25 метров;

средние – 50 метров;

большие – 100 метров.

На частной земле владелец или владелица может спокойно срезать деревья, чтобы потом использовать их для топлива. Но если дерево упало в лесу или парке – оно принадлежит государству или общине, где произошло событие.

Важно! За нарушение законов украинцы могут получить штраф или быть привлечены к административной ответственности.

Что еще следует знать украинцам о срубке деревьев?