Какие правила по высадке растений во дворах многоэтажек?

По закону Украины о благоустройстве населенных пунктов, зеленые насаждения, например деревья, кусты и т.д., на придомовых территориях являются частью объектов благоустройства, к которому применяются определенные правила.

То есть самовольно высадить любое растение без согласования запрещено. Чтобы жители могли высадить дерево, нужно согласовать это с балансодержателем (ОСМД, ЖЭК) или местными властями. Ведь именно местные власти принимают решение об обрезке веток, вырубке деревьев или пересадке зеленых насаждений.

Кроме того, самовольные посадки деревьев, кустов или других зеленых насаждений могут быть удалены из-за нарушения благоустройства.

Зато охрана, содержание и восстановление зеленых насаждений на объектах благоустройства, а также удаление деревьев, которые выросли самосевом, осуществляются за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от подчинения.

А на земельных участках, переданных в собственность, предоставленных в постоянное пользование или в аренду, – за счет их владельцев или пользователей.

Кому принадлежит придомовая территория многоквартирного дома?

Известно, что земля под многоквартирным домом принадлежит территориальным общинам (государству или городу). Владельцы квартир имеют право пользоваться ею, но не всегда имеют право собственности, пишут Новини.live.

Таким образом, если создано ОСМД, то стоит оформить право собственности или постоянное пользование на этот участок. Если этих документов не оформить, то придомовая территория условно считается ничья.

Жители дома, имеющие право на собственность, могут контролировать застройку вокруг дома, не позволять устанавливать МАФы или другую высотку и тому подобное.

Что входит в придомовую территорию: это земля вокруг многоэтажки, включающая проезды, тротуары, зеленые зоны, детские площадки и тому подобное.

Кто владелец земли под частным домом?