Можно ли наловить много рыбы в январе: ответ вас шокирует
- Рыбалка в январе может быть успешной, если выбрать большие водоемы с проточными источниками и незамерзающими участками воды.
- Для успешной рыбалки в январе важно использовать чувствительные снасти.
Ошибочно считать, что зимой невозможно наловить много рыбы. Наоборот, этот период может стать чрезвычайно удачным для рыбалки, если учесть все нюансы. В частности, подобрать правильное оборудование.
Что важно знать о рыбалке в январе?
В январе чрезвычайно важно подобрать правильное место для рыбалки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fisher.
Читайте также Срубить дерево в собственном дворе: когда это законно, а когда можно получить штраф
Клев рыбы по сравнению с декабрем затухает, а на отдельных водоемах почти прекращается. Причина этого прежде всего в неодинаковом состоянии водной среды. В небольших, мелких водоемах закрытого типа, богатых на водную растительность, растворенного в воде кислорода значительно меньше, чем в больших и глубоких,
– говорится в сообщении.
Лучше всего ловить рыбу в январе:
- в больших водоемах и реках;
- речь идет именно о проточных водоемах с источниками и подводными ключами;
- также лучше выбирать водоемы, где есть много незамерзающих участков воды.
При благоприятных условиях, в январе ловятся:
- ерш;
- плотва;
- подлещик;
- окунь;
- щука;
- судак.
Если речь идет о водоемах со средним течением, то там водится и голавль. Преимущественно у крутых берегов, где глубина рядом – 0,8 – 2 метра.
Важно в январе выбрать и правильные снасти. Лучше всего, чтобы они были более чувствительны. Опытные рыбаки часто используют мормышку, сообщает рыбоохранный патруль.
На мормышку с использованием поплавка достаточно успешно ловится карась, плотва, подлещик, густера и окунь. Щуку в основном ловят, используя жерлицы, также можно попытать удачу, попробовав стремительное блеснение тяжелыми блеснами,
– отмечает патруль.
Что еще необходимо знать о рыбалке в январе?
Чтобы рыбалка в первый месяц зимы была удачной, стоит использовать прикормку. Прикармливать рыбу можно мелким мотылем, кашами, вареным картофелем и так далее. Просто набросайте прикорм и оставьте его на определенное время, чтобы привлечь "улов".
При выходе на рыбалку, важно учитывать метеорологические условия. В частности, необходимо, чтобы накануне не было сильных осадков, перепада температуры и шквального ветра.