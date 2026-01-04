Укр Рус
4 января, 22:20
Можно ли наловить много рыбы в январе: ответ вас шокирует

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Рыбалка в январе может быть успешной, если выбрать большие водоемы с проточными источниками и незамерзающими участками воды.
  • Для успешной рыбалки в январе важно использовать чувствительные снасти.

Ошибочно считать, что зимой невозможно наловить много рыбы. Наоборот, этот период может стать чрезвычайно удачным для рыбалки, если учесть все нюансы. В частности, подобрать правильное оборудование.

Что важно знать о рыбалке в январе?

В январе чрезвычайно важно подобрать правильное место для рыбалки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fisher.

Клев рыбы по сравнению с декабрем затухает, а на отдельных водоемах почти прекращается. Причина этого прежде всего в неодинаковом состоянии водной среды. В небольших, мелких водоемах закрытого типа, богатых на водную растительность, растворенного в воде кислорода значительно меньше, чем в больших и глубоких, 
– говорится в сообщении.

Лучше всего ловить рыбу в январе:

  • в больших водоемах и реках;
  • речь идет именно о проточных водоемах с источниками и подводными ключами;
  • также лучше выбирать водоемы, где есть много незамерзающих участков воды.

При благоприятных условиях, в январе ловятся:

  • ерш;
  • плотва;
  • подлещик;
  • окунь;
  • щука;
  • судак.

Если речь идет о водоемах со средним течением, то там водится и голавль. Преимущественно у крутых берегов, где глубина рядом – 0,8 – 2 метра.

Важно в январе выбрать и правильные снасти. Лучше всего, чтобы они были более чувствительны. Опытные рыбаки часто используют мормышку, сообщает рыбоохранный патруль.

На мормышку с использованием поплавка достаточно успешно ловится карась, плотва, подлещик, густера и окунь. Щуку в основном ловят, используя жерлицы, также можно попытать удачу, попробовав стремительное блеснение тяжелыми блеснами, 
– отмечает патруль.

Что еще необходимо знать о рыбалке в январе?

  • Чтобы рыбалка в первый месяц зимы была удачной, стоит использовать прикормку. Прикармливать рыбу можно мелким мотылем, кашами, вареным картофелем и так далее. Просто набросайте прикорм и оставьте его на определенное время, чтобы привлечь "улов".

  • При выходе на рыбалку, важно учитывать метеорологические условия. В частности, необходимо, чтобы накануне не было сильных осадков, перепада температуры и шквального ветра.