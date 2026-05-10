Река или озеро: где рыбалка принесет лучший улов и больше удовольствия

В Украине есть немало живописных мест, где наловить рыбы и полноценно отдохнуть на природе. Поэтому, выбирая место для рыбалки, многие задаются вопросом, куда лучше ехать – на реку или озеро.

Чем привлекает рыбалка на реке?

На самом деле каждый водоем имеет свой характер, своих "любимцев" среди рыбы и собственные правила для рыбалки, пишет Евросом.

Рыбалка на реке обычно нравится тем, кто любит активно проводить время и не боится экспериментировать с местами и снастями. Из-за течения, изменение глубины и рельефа дна рыба здесь ведет себя более динамично, а значит ловля часто бывает более азартной.

Среди популярных речных направлений в Украине выделяют Днестр, Тису, Десну.

Днестр, например, привлекает чистой водой, заливами и дикими местами, где можно поймать судака, щуку, сазана, леща или даже сома.

Десна известна своими естественными изгибами русла, где часто собирается рыба. На этой реке шанс поймать щуку или судака значительно возрастает именно в поворотах течения, где образуются естественные "карманы" для хищников.

Тиса, которая протекает через Карпаты, известна как одна из самых чистых рек страны, а рыбаки едут туда за форелью, хариусом и карповыми видами.

Заметьте! На больших реках обычно нужны мощные снасти и дальние забросы, ведь глубина больше.

Какие преимущества рыбалки на озерах?

На озерах обычно вода спокойнее, а рыба более предсказуема. Поэтому такая рыбалка подходит для тех, кто любит отдых без спешки.

На озере нет сильного течения, поэтому рыбалка размеренная и хорошо подходит даже новичкам.

Одним из самых популярных мест в Украине являются Шацкие озера, отмечает Клуб рыболовов Украины. Это комплекс крупных пресноводных водоемов на Волыни. Сезон рыбалки здесь длится с весны до осени.

Среди них выделяется Свитязь – самое глубокое озеро Украины. На нем хорошо ловятся карась, лещ, линь, плотва, окунь и щука. Для рыбалки прекрасно подходят поплавочные удочки, фидер и спиннинг.

Интересно! Большой популярностью среди украинцев также пользуется Киевское водохранилище. Оно дает возможность совместить рыбалку с семейным отдыхом. Возле многих мест есть пляжи, кемпинги, базы отдыха и зоны для пикников. Лучшие локации – села Лебедевка, Новые Петровцы, Страхолесье.

Какие различные водоемы следует посетить для рыбалки?

Фото: Интересные места для рыбалки / Евросом

Что нужно помнить рыбакам?

В то же время, независимо от водоема, рыбакам необходимо помнить правила рыбалки и ограничения, установленные законодательством.

Еще с 1 апреля в Украине действует весенне-летний нерестовый запрет на вылов рыбы. Его продолжительность зависят от региона и типа водоемов. Но на период нереста ловить рыбу можно только с берега, минуя нерестилища.

К тому же есть требования к снастям. Разрешаются:

крючковые орудия (не более двух крючков на одного человека);

или спиннинг с одной искусственной приманкой.

Во время нереста рыба из-за сосредоточения на процессе размножения очень уязвима и нуждается в защите. Наша общая задача – обеспечить ей максимальный покой,

– объяснил председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

Важно! За сутки один человек имеет право выловить до 3 килограммов рыбы плюс одну. За нарушение норм можно натолкнуться не только на штрафы, но и на уголовную ответственность в особо тяжких случаях. К тому же придется возмещать причиненный ущерб.

Когда лучшие дни для рыбалки в мае?

В мае рыбаки часто ориентируются не только на погоду, но и на фазы Луны, ведь они заметно влияют на активность клева. В начале месяца, когда продолжается полнолуние, рыба ведет себя осторожно и клюет слабо. Далее, в период убывающей Луны, ситуация постепенно стабилизируется, но настоящий клев наступает ближе ко второй половине мая, когда Луна начинает расти.

Наилучшими днями для удачной рыбалки считаются 5 – 6 мая, а также период с 19 по 24 число. Неплохие шансы на улов дают и 7 – 9, 18, 25 и 26 мая. В то же время менее результативными могут быть 10 – 13, 27 – 28 числа. Самый сложный период приходится на дни вокруг полнолуния - 1–3, 14–17 и конец месяца, когда активность рыбы заметно падает.

Кроме календаря, в мае важную роль играет и поведение самой рыбы в водоемах. В этот период она выходит ближе к берегу, где вода быстрее прогревается. Перспективными становятся мелководные заливы, участки с водной растительностью и места со слабым течением, обычно до двух метров глубины – именно там чаще всего и стоит ждать клева.