Чем привлекает рыбалка на реке?
На самом деле каждый водоем имеет свой характер, своих "любимцев" среди рыбы и собственные правила для рыбалки, пишет Евросом.
Рыбалка на реке обычно нравится тем, кто любит активно проводить время и не боится экспериментировать с местами и снастями. Из-за течения, изменение глубины и рельефа дна рыба здесь ведет себя более динамично, а значит ловля часто бывает более азартной.
Среди популярных речных направлений в Украине выделяют Днестр, Тису, Десну.
Днестр, например, привлекает чистой водой, заливами и дикими местами, где можно поймать судака, щуку, сазана, леща или даже сома.
- Десна известна своими естественными изгибами русла, где часто собирается рыба. На этой реке шанс поймать щуку или судака значительно возрастает именно в поворотах течения, где образуются естественные "карманы" для хищников.
- Тиса, которая протекает через Карпаты, известна как одна из самых чистых рек страны, а рыбаки едут туда за форелью, хариусом и карповыми видами.
Заметьте! На больших реках обычно нужны мощные снасти и дальние забросы, ведь глубина больше.
Какие преимущества рыбалки на озерах?
На озерах обычно вода спокойнее, а рыба более предсказуема. Поэтому такая рыбалка подходит для тех, кто любит отдых без спешки.
На озере нет сильного течения, поэтому рыбалка размеренная и хорошо подходит даже новичкам.
Одним из самых популярных мест в Украине являются Шацкие озера, отмечает Клуб рыболовов Украины. Это комплекс крупных пресноводных водоемов на Волыни. Сезон рыбалки здесь длится с весны до осени.
Среди них выделяется Свитязь – самое глубокое озеро Украины. На нем хорошо ловятся карась, лещ, линь, плотва, окунь и щука. Для рыбалки прекрасно подходят поплавочные удочки, фидер и спиннинг.
Интересно! Большой популярностью среди украинцев также пользуется Киевское водохранилище. Оно дает возможность совместить рыбалку с семейным отдыхом. Возле многих мест есть пляжи, кемпинги, базы отдыха и зоны для пикников. Лучшие локации – села Лебедевка, Новые Петровцы, Страхолесье.
Какие различные водоемы следует посетить для рыбалки?
Что нужно помнить рыбакам?
В то же время, независимо от водоема, рыбакам необходимо помнить правила рыбалки и ограничения, установленные законодательством.
Еще с 1 апреля в Украине действует весенне-летний нерестовый запрет на вылов рыбы. Его продолжительность зависят от региона и типа водоемов. Но на период нереста ловить рыбу можно только с берега, минуя нерестилища.
К тому же есть требования к снастям. Разрешаются:
- крючковые орудия (не более двух крючков на одного человека);
- или спиннинг с одной искусственной приманкой.
Во время нереста рыба из-за сосредоточения на процессе размножения очень уязвима и нуждается в защите. Наша общая задача – обеспечить ей максимальный покой,
– объяснил председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.
Важно! За сутки один человек имеет право выловить до 3 килограммов рыбы плюс одну. За нарушение норм можно натолкнуться не только на штрафы, но и на уголовную ответственность в особо тяжких случаях. К тому же придется возмещать причиненный ущерб.
Когда лучшие дни для рыбалки в мае?
В мае рыбаки часто ориентируются не только на погоду, но и на фазы Луны, ведь они заметно влияют на активность клева. В начале месяца, когда продолжается полнолуние, рыба ведет себя осторожно и клюет слабо. Далее, в период убывающей Луны, ситуация постепенно стабилизируется, но настоящий клев наступает ближе ко второй половине мая, когда Луна начинает расти.
Наилучшими днями для удачной рыбалки считаются 5 – 6 мая, а также период с 19 по 24 число. Неплохие шансы на улов дают и 7 – 9, 18, 25 и 26 мая. В то же время менее результативными могут быть 10 – 13, 27 – 28 числа. Самый сложный период приходится на дни вокруг полнолуния - 1–3, 14–17 и конец месяца, когда активность рыбы заметно падает.
Кроме календаря, в мае важную роль играет и поведение самой рыбы в водоемах. В этот период она выходит ближе к берегу, где вода быстрее прогревается. Перспективными становятся мелководные заливы, участки с водной растительностью и места со слабым течением, обычно до двух метров глубины – именно там чаще всего и стоит ждать клева.