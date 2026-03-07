Одна лодка может уничтожить миллионы рыб: почему весной нельзя рыбачить

Период потепления – время, когда рыбы наиболее уязвимы и ослаблены после зимы. В то же время начинается нерест и вмешательство людей может быть сокрушительным для целых популяций.

Почему весной нельзя рыбачить?

После зимы, когда наступает потепление – у рыб начинается нерест, или процесс размножения. Важно в этот период не навредить дополнительно, ведь после зимы рыба и так ослаблена.

Заметьте! Даже лодка, которая проплывает и создает волны – является очень опасной. Волны могут смыть миллионы икринок, от чего пострадает популяция.

Собственно, поэтому и действуют ограничения. Речь идет не только о защите конкретных видов, а в целом всей пищевой пирамиды водоемов.

В частности угрозой для рыб является изменение климата. Теплые зимы сдвигают сроки нереста на 10 – 15 дней раньше, поэтому рыба более уязвима к наводнениям.

Обратите внимание! В 2025 году в бассейне Днепра нерест щуки начался на 2 недели раньше норм.

Минагрополитики утверждает режим промысла соответствующими документами.

Какие сроки запрета в разных областях?

Как раз по режиму промысла и устанавливается ограничение для определенного бассейна.

Например, для Днепра (в Киеве и Полтаве) действует запрет:

с 1 апреля по 20 мая – для рек и притоков;

с 1 апреля по 10 июня – для водохранилищ и озер;

с 1 апреля по 31 мая – для каналов и прудов.

Если же речь идет о Черном море с местами для рыбалки в Одессе и Херсоне:

с 1 апреля по 31 мая – для рек и притоков;

с 1 апреля по 20 июня – для водохранилищ и озер;

с 1 апреля по 10 июня – для каналов и прудов.

Ограничения для рыбалки с Азовского моря в Запорожье:

с 1 апреля по 31 мая – для рек и притоков;

с 1 апреля по 10 июня – для водохранилищ и озер;

с 1 апреля по 31 мая – для каналов и прудов.

Когда речь идет о Днестре и рыбалке в Черновцах, Тернополе, запрет будет такой:

с 1 апреля по 20 мая – для рек и притоков;

с 1 апреля по 10 июня – для водохранилищ и озер;

с 1 апреля по 31 мая – для каналов и прудов.

Озера Ровно и Волыни:

с 1 апреля по 31 мая – для рек и притоков;

с 1 апреля по 10 июня – для водохранилищ и озер.

Что будет, если нарушить запрет?

В то же время в Правилах любительского рыболовства прописаны нормы вылова и правила, которые допускаются даже во время весенней рыбалки.

Однако, если их нарушить – придется платить штраф за каждую выловленную незаконно особь. В частности действуют отдельные ограничения для определенных видов рыб с учетом их особенностей нереста.

Например, за незаконный вылов щуки в период запрета придется заплатить 3 468 гривен, также возможны дополнительные санкции.

Что еще нужно знать о рыбалке весной?