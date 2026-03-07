Одна лодка может уничтожить миллионы рыб: почему весной нельзя рыбачить
- Весной рыбы уязвимы из-за нереста, и даже волны от лодки могут уничтожить миллионы икринок.
- Запреты на рыбалку устанавливаются на разные периоды в разных регионах, чтобы защитить популяции рыб.
Период потепления – время, когда рыбы наиболее уязвимы и ослаблены после зимы. В то же время начинается нерест и вмешательство людей может быть сокрушительным для целых популяций.
Почему весной нельзя рыбачить?
О том, какие сроки запрета, говорится в материале EUROFEST.
После зимы, когда наступает потепление – у рыб начинается нерест, или процесс размножения. Важно в этот период не навредить дополнительно, ведь после зимы рыба и так ослаблена.
Заметьте! Даже лодка, которая проплывает и создает волны – является очень опасной. Волны могут смыть миллионы икринок, от чего пострадает популяция.
Собственно, поэтому и действуют ограничения. Речь идет не только о защите конкретных видов, а в целом всей пищевой пирамиды водоемов.
В частности угрозой для рыб является изменение климата. Теплые зимы сдвигают сроки нереста на 10 – 15 дней раньше, поэтому рыба более уязвима к наводнениям.
Обратите внимание! В 2025 году в бассейне Днепра нерест щуки начался на 2 недели раньше норм.
Минагрополитики утверждает режим промысла соответствующими документами.
Какие сроки запрета в разных областях?
Как раз по режиму промысла и устанавливается ограничение для определенного бассейна.
Например, для Днепра (в Киеве и Полтаве) действует запрет:
- с 1 апреля по 20 мая – для рек и притоков;
- с 1 апреля по 10 июня – для водохранилищ и озер;
- с 1 апреля по 31 мая – для каналов и прудов.
Если же речь идет о Черном море с местами для рыбалки в Одессе и Херсоне:
- с 1 апреля по 31 мая – для рек и притоков;
- с 1 апреля по 20 июня – для водохранилищ и озер;
- с 1 апреля по 10 июня – для каналов и прудов.
Ограничения для рыбалки с Азовского моря в Запорожье:
- с 1 апреля по 31 мая – для рек и притоков;
- с 1 апреля по 10 июня – для водохранилищ и озер;
- с 1 апреля по 31 мая – для каналов и прудов.
Когда речь идет о Днестре и рыбалке в Черновцах, Тернополе, запрет будет такой:
- с 1 апреля по 20 мая – для рек и притоков;
- с 1 апреля по 10 июня – для водохранилищ и озер;
- с 1 апреля по 31 мая – для каналов и прудов.
Озера Ровно и Волыни:
- с 1 апреля по 31 мая – для рек и притоков;
- с 1 апреля по 10 июня – для водохранилищ и озер.
Что будет, если нарушить запрет?
В то же время в Правилах любительского рыболовства прописаны нормы вылова и правила, которые допускаются даже во время весенней рыбалки.
Однако, если их нарушить – придется платить штраф за каждую выловленную незаконно особь. В частности действуют отдельные ограничения для определенных видов рыб с учетом их особенностей нереста.
Например, за незаконный вылов щуки в период запрета придется заплатить 3 468 гривен, также возможны дополнительные санкции.
Что еще нужно знать о рыбалке весной?
Рыбалка весной разрешается только с берега и одной удочкой с двумя крючками. Лимит на одного человека – 3 килограмма рыбы. А штраф за 1 особь незаконно выловленного вида достигает 5 тысяч гривен.
В частности есть виды рыб, которые можно ловить без ограничений. Это связано с тем, что рыбы являются "вредителями" и истребляют другие виды или же их популяции в природе очень большие. Так существенного вреда от вылова не будет.