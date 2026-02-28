Можно ли арендаторам пруда взимать деньги с рыбаков?

Многие водоемы в Украине находятся в аренде, а граждане, которые получили их во временное пользование, запрещают доступ к ним для остального населения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергеевскую сельскую территориальную общину. Поэтому часто возникают споры относительно того, имеют ли право арендаторы прудов требовать деньги за любительскую ловлю рыбы.

Согласно положениям статьи 46 Водного кодекса Украины, существуют два основных типа использования водных ресурсов:

общее;

специальное.

Общее пользование водами предусматривает бесплатное удовлетворение личных потребностей граждан, таких как купание, катание на лодках, любительское или спортивное рыболовство, поение скота, набор воды из природных источников без применения техники или специальных сооружений.

На арендованных водоемах общее пользование возможно только в соответствии с условиями, которые определяет арендатор по согласованию с органом, передавший водоем в пользование. Арендатор водоема обязан информировать население об установленных правилах, а также о возможном запрете общего доступа к водному объекту.

В случае отсутствия четко определенных правил от арендатора или соответствующего совета, общее водопользование считается открытым и неограниченным. Условия такого пользования должны быть предусмотрены или в тексте договора аренды, или в отдельном приложении к нему.

Обратите внимание! Прежде чем осуществлять рыбалку на водоеме, который находится в аренде, гражданам следует узнать, есть ли ограничения на общее пользование этим водоемом, и ознакомиться с соответствующими требованиями.

Кто может бесплатно рыбачить на арендованных прудах?

Согласно пункту 3.1 Правил любительского и спортивного рыболовства, все граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства имеют право на любительский и спортивный вылов рыбы и водных беспозвоночных в водоемах страны.

Исключение составляют объекты природно-заповедного фонда, специализированные рыбные хозяйства, а также водоемы, где разрешено только специальное использование (питьевые, технические, лечебные и т.д.) или где рыбалка запрещена. Любительское рыболовство может осуществляться:

на общедоступных водоемах – бесплатно;

на водоемах, переданных общественным объединением: для членов – при наличии членского билета;

для других лиц – по платным рыболовными карточками, которые выдает объединение.

Плата за рыбалку с берега может устанавливаться только на реках с водосборной площадью до 50 тысяч квадратных километров. Право на бесплатное рыболовство в платных водоемах или водоемах, закрепленных за объединениями, имеют (при наличии соответствующего удостоверения):

дети в возрасте до 16 лет;

люди с инвалидностью I и II групп;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (категории I и II).

Рыболовство для любителей разрешено на общих водоемах – с берега или с лодки, используя все виды удочек, не превышая пяти крючков на одного человека, а также на спиннинг.

Важно! На платных водоемах ловля разрешена только членам общественных объединений, по их членским билетам, с использованием не более 10 крючков на человека, удочек всех типов и спиннинга. Другие лица – не допускаются. Для детей до 16 лет разрешено рыбачить самостоятельно только с берега.

