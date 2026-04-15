"Картофельная катастрофа" в Польше: фермеры вынуждены уничтожать урожай

В Польше назревает глубокий кризис на рынке картофеля, который сами фермеры называют "катастрофой". Из-за низких закупочных цен производители вынуждены оставлять урожай гнить или просто уничтожать его.

Производство стало убыточным

Польские аграрии оказались в сложной экономической ситуации из-за резкого роста расходов, сообщает wiadomosci.onet.pl. Подорожали удобрения, топливо, электроэнергия и рабочая сила, что существенно повысило себестоимость производства картофеля.

Смотрите также Цены на картофель резко падают: почему фермеры массово распродают запасы

В то же время закупочные цены, которые предлагают посредники и торговые сети, часто не покрывают даже базовых затрат. В результате фермеры вынуждены выбирать между убыточной продажей или полным отказом от сбора урожая.

Для многих хозяйств это означает прямые финансовые потери: иногда дешевле оставить картофель в поле, чем тратить средства на его сбор и реализацию.

Импорт и ритейл усиливают кризис

Ситуацию осложняет конкуренция с импортной продукцией. На полках супермаркетов все чаще появляется картофель из других стран, тогда как местные склады остаются переполненными.

Дополнительное давление создают крупные торговые сети, которые устанавливают жесткие требования к качеству, внешнего вида и упаковки продукции. При этом значительная часть прибыли остается у ритейлеров, а мелкие фермеры фактически теряют доступ к рынку.

Интересно! Аграрии также критикуют недостаточную эффективность государственной поддержки, которая не позволяет защитить внутренний рынок. На этом фоне все больше звучат предупреждения: если ситуация не изменится, посевные площади под картофель сократятся, а страна станет зависимой от импорта.

Картофельный коллапс в Европе: почему цены падают ниже нуля?