"Картофельная катастрофа" в Польше: фермеры вынуждены уничтожать урожай
- Польские фермеры вынуждены уничтожать урожай картофеля из-за низких закупочных цен и роста затрат на производство.
- Конкуренция с импортной продукцией и жесткие требования ритейлеров усиливают кризис на рынке картофеля в Польше.
В Польше назревает глубокий кризис на рынке картофеля, который сами фермеры называют "катастрофой". Из-за низких закупочных цен производители вынуждены оставлять урожай гнить или просто уничтожать его.
Производство стало убыточным
Польские аграрии оказались в сложной экономической ситуации из-за резкого роста расходов, сообщает wiadomosci.onet.pl. Подорожали удобрения, топливо, электроэнергия и рабочая сила, что существенно повысило себестоимость производства картофеля.
В то же время закупочные цены, которые предлагают посредники и торговые сети, часто не покрывают даже базовых затрат. В результате фермеры вынуждены выбирать между убыточной продажей или полным отказом от сбора урожая.
Для многих хозяйств это означает прямые финансовые потери: иногда дешевле оставить картофель в поле, чем тратить средства на его сбор и реализацию.
Импорт и ритейл усиливают кризис
Ситуацию осложняет конкуренция с импортной продукцией. На полках супермаркетов все чаще появляется картофель из других стран, тогда как местные склады остаются переполненными.
Дополнительное давление создают крупные торговые сети, которые устанавливают жесткие требования к качеству, внешнего вида и упаковки продукции. При этом значительная часть прибыли остается у ритейлеров, а мелкие фермеры фактически теряют доступ к рынку.
Интересно! Аграрии также критикуют недостаточную эффективность государственной поддержки, которая не позволяет защитить внутренний рынок. На этом фоне все больше звучат предупреждения: если ситуация не изменится, посевные площади под картофель сократятся, а страна станет зависимой от импорта.
