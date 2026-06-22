Мировые рынки колеблются, а цены на кукурузу в Украине остаются стабильными: что будет дальше с ценами

Мировой рынок кукурузы переживает очередные ценовые колебания, однако украинские продавцы пока не ощущают резких изменений. Экспортеры продолжают выполнять контракты, а цены на внутреннем рынке остаются относительно стабильными.

Мировые цены на кукурузу восстанавливаются, но спрос сдерживает рост

Несмотря на динамику котировок на мировых биржах, украинский физический рынок кукурузы пока демонстрирует стабильность. По данным аналитиков Spike Brokers, после длительного периода снижения биржевые цены на кукурузу на CBOT перешли к техническому восстановлению.

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В то же время фундаментальные факторы пока остаются на стороне покупателей. В США около 68% посевов кукурузы находятся в хорошем и отличном состоянии, а прогнозы по урожаю в странах Южной Америки остаются высокими. Кроме того, погодные риски в США пока не оказывают значительного давления на рынок.

Европейский сегмент также постепенно стабилизируется. Котировки MATIF за неделю выросли примерно на 1 евро за тонну из-за опасений относительно засушливых условий во Франции, Венгрии и отдельных странах Центральной Европы.

Украинский рынок реагирует на изменения медленнее. SPIKE Spot Index CPT Одесса снизился до 217 долларов США за тонну, что на 2 доллара США меньше предыдущего показателя. В то же время активные программы отгрузок на июнь и июль сдерживают падение закупочных цен.

Украина наращивает экспорт кукурузы, но новый урожай дешевеет

За первые 15 дней июня Украина экспортировала 1,04 миллиона тонн кукурузы. Эта культура составила более половины всего аграрного экспорта страны за этот период.

Основными направлениями поставок остаются страны Южной Европы и Средиземноморского региона. Украинская кукуруза продолжает конкурировать на международных рынках, хотя дополнительное давление создает активный выход бразильской сафриньи – второго урожая кукурузы.

В то же время цены на кукурузу нового урожая продолжили снижаться. Сейчас предложения составляют около 185–188 евро за тонну FCA Чоп и 208–210 долларов США за тонну CPT порт с поставкой в ноябре–декабре.

Рынок агропродукции развернулся: почему падают цены на зерно и удобрения

Недавно мы сообщали, что мировые аграрные рынки стремительно реагируют на снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. После периода резкого роста из-за рисков поставок удобрений цены начали быстро корректироваться вниз.

Это, в свою очередь, повлияло и на аграрные товары: снизились котировки кукурузы, пшеницы и других культур. Индекс аграрных цен Bloomberg, отслеживающий наиболее торгуемые культуры, опустился до минимума с начала марта.