Подсолнечник дорожает, но заводы меняют стратегию: что происходит на рынке

На прошлой неделе на украинском рынке подсолнечника наблюдался умеренный рост цен на фоне подорожания подсолнечного масла на экспортных рынках. В то же время часть переработчиков уже готовится изменить сырьевую стратегию и перейти на рапс.

Цены на подсолнечник в Украине растут благодаря поддержке рынка растительного масла

На прошлой неделе на украинском рынке подсолнечника преобладала тенденция к росту цен, сообщает "АПК-Информ". Основным фактором поддержки стала положительная динамика на экспортном рынке подсолнечного масла.

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Подорожание коснулось как готовой продукции, так и сырья, однако темпы роста оставались незначительными.

Перерабатывающие предприятия закупали подсолнечник в диапазоне 32 800 – 33 800 гривен за тонну на условиях СРТ. Участники рынка отмечают, что спрос со стороны заводов остается стабильным, но значительного скачка цен пока не наблюдается.

В то же время ситуация на рынке может измениться из-за планов части предприятий переключиться с подсолнечника на другие масличные культуры.

Переработчики готовятся перейти на рапс из-за сезонных изменений

По информации аналитиков, некоторые заводы уже завершают запланированные программы переработки подсолнечника и сои. После проведения профилактических ремонтов предприятия могут начать работать преимущественно с рапсом нового урожая.

Однако в июле резкого увеличения объемов переработки рапса, вероятно, не будет. Причиной является сдвиг сроков уборки культуры и возможные осадки в отдельных регионах Украины, которые могут затруднить формирование достаточных партий сырья.

Эксперты отмечают, что рынок подсолнечника будет оставаться зависимым от ситуации с экспортом масла, темпов поступления нового урожая и спроса со стороны переработчиков. Для украинских аграриев это означает, что в ближайшее время цены могут поддерживаться конкуренцией между культурами, однако окончательная динамика будет зависеть от объемов предложения и глобальной конъюнктуры рынка масличных.

Рапс также дорожает из-за жары и нефти

Недавно мы сообщали, что мировой рынок рапса оказался под влиянием погодных рисков в ключевых странах-производителях и напряженной ситуации на нефтяном рынке. В Украине также ожидают влияния жары на посевы, однако стартовые цены на новый урожай остаются высокими.