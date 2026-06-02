Украинские производители масла оказались под давлением: запасы растут, цены падают

Мировой рынок сливочного масла демонстрирует признаки подорожания, однако украинские производители пока не получают от этого выгоды. Из-за накопления запасов и слабого экспорта компании вынуждены снижать цены и искать новые рынки сбыта.

Мировое подорожание не помогает украинскому рынку

Несмотря на постепенный рост цен на сливочное масло на мировом рынке, украинский молочный сектор пока не чувствует положительного эффекта от этой тенденции, сообщает Infagro. По оценкам отраслевых экспертов, запасы нереализованной продукции продолжают накапливаться, а поставки в страны Европейского Союза остаются экономически невыгодными.

Смотрите также Мировые цены на молочку снова пошли вверх: что подорожало больше всего

Из-за такой ситуации производители вынуждены корректировать внутренние цены в сторону снижения. Экспортеры отмечают, что даже определенное подорожание масла в Европе не сделало продажу украинской продукции на этом рынке проще или прибыльнее.

На внутреннем рынке также усиливается давление на цены. Диапазон стоимости продукции расширяется прежде всего из-за снижения нижней границы, а участники отрасли допускают дальнейшее удешевление из-за роста складских запасов.

Производители ищут новые способы продажи

Компании используют различные подходы, чтобы минимизировать потери. Часть производителей с достаточным финансовым запасом откладывает продажу продукции в ожидании более благоприятной рыночной конъюнктуры.

Другие активнее переориентируются на альтернативные экспортные направления - прежде всего Молдову и страны Кавказа. В то же время значительная часть игроков делает ставку на промоакции и специальные предложения для фасованного масла в розничной торговле.

Благодаря таким кампаниям потребители получают широкий выбор акционной продукции по более доступным ценам, что частично стимулирует внутреннее потребление.

Производство растет быстрее спроса

Ситуацию на рынке дополнительно осложняет рост производства, несмотря на низкую рентабельность. По оценкам экспертов, в мае объемы выпуска сливочного масла стали самыми высокими за последние годы и превысили внутренние потребности.

Ожидается, что высокие темпы производства сохранятся и в начале лета, а уже позже возможно постепенное сокращение выпуска.

Аналитики отмечают, что ключом к стабилизации рынка остается активизация экспорта. Однако перспективы поставок в Польшу и страны Балтии сейчас ограничены из-за неблагоприятных экономических условий, хотя отдельные продажи в другие государства Европы все еще остаются возможными.

Экспорт падает, склады заполнены: что происходит с рынком масла и какие цены в магазинах

Недавно мы рассказывали, что украинский рынок сливочного масла сталкивается с падением экспорта и избытком продукции внутри страны, что приводит к убыточности производителей.

Цены на масло в украинских супермаркетах варьируются от 107 до 122 гривен, в зависимости от сети и производителя.

В то же время альтернативные продукты, в частности спреды, не способны существенно изменить ситуацию, поскольку удешевление масла уменьшает спрос на заменители. В итоге рынок остается под сильным давлением, а быстрого восстановления пока не прогнозируют.