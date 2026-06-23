Помидоры в Украине резко дешевеют: сколько стоят овощи в магазинах

Цены на украинские помидоры продолжают снижаться из-за увеличения предложения со стороны тепличных хозяйств. В то же время в супермаркетах стоимость помидоров остается заметно выше, чем у производителей.

Цены на помидоры в Украине пошли вниз

Украинские производители на прошлой неделе продолжили снижать цены на помидоры из-за увеличения объемов продукции на рынке. Как отмечают аналитики EastFruit, основной причиной стало поступление новых партий овощей из летних теплиц.

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Из-за роста предложения тепличные хозяйства не смогли сохранить прежний уровень цен. Часть производителей была вынуждена удешевить продукцию, ведь по старым ценам сбыт начал замедляться.

В конце прошлой недели крупные тепличные комбинаты продавали помидоры примерно по 70 – 110 гривен за килограмм. Это в среднем на 13% меньше, чем неделей ранее.

Аналитики объясняют такую ситуацию сезонным фактором. Во второй половине июня каждый год на рынок активно поступают томаты из летних теплиц, что увеличивает предложение и создает дополнительное давление на цены.

В то же время цены на тепличные помидоры в этом году остаются выше, чем в прошлом. В тот же период 2025 года помидоры продавались примерно на 23% дешевле, поскольку тогда снижение стоимости было более существенным.

Сколько стоят помидоры в супермаркетах

Несмотря на снижение цен на уровне производителей, в розничных сетях цены на помидоры остаются выше из-за затрат на логистику, хранение и торговую наценку.

По состоянию на конец июня 2026 года в украинских супермаркетах обычные красные помидоры продаются в среднем примерно по 90 – 130 гривен за килограмм. Тепличные и розовые сорта могут стоить дороже – около 130 – 170 гривен за килограмм в зависимости от магазина и региона.

Обратите внимание! Эксперты ожидают, что с дальнейшим увеличением сбора урожая из летних теплиц цены могут продолжить снижаться. В то же время многое будет зависеть от объемов предложения и спроса со стороны покупателей.

Капуста в Украине резко подорожала: сколько теперь стоит овощ в магазинах

В то же время мы ранее писали, что в Украине ранняя белокочанная капуста, напротив, начала дорожать из-за сокращения предложения на рынке. При этом в супермаркетах цены на этот овощ уже заметно различаются в зависимости от магазина и региона.

Сейчас производители продают белокочанную капусту по цене от 12 до 20 гривен за килограмм. Это примерно на 52% больше, чем в конце предыдущей рабочей недели.