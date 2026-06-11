Производство сахара под вопросом: аграрии могут недосчитаться урожая

Украинские сахарники предварительно оценивают производство сахара в новом сезоне на уровне около 1,2 миллиона тонн. В то же время весенние погодные аномалии могут негативно повлиять на урожайность и заставить отрасль пересмотреть прогнозы.

Сахарной свеклой засеяли 162 тысячи гектаров

По данным Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрцукор", в этом году аграрии засеяли сахарной свеклой около 162 тысяч гектаров, сообщает AgroPortal. На основе этих площадей начальный прогноз производства сахара составляет примерно 1,2 миллиона тонн.

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Об этом в интервью AgroPortal.ua сообщила председатель ассоциации Яна Кавушевская. По ее словам, предварительные расчеты свидетельствуют о достаточном производственном потенциале отрасли, однако окончательный результат в значительной степени будет зависеть от погодных условий в течение сезона.

Специалисты отмечают, что сейчас идет оценка состояния посевов после сложной весны, которая принесла ряд неблагоприятных погодных явлений.

Непогода может заставить пересмотреть прогноз урожая

В апреле посевы сахарной свеклы подверглись воздействию нескольких волн заморозков, а в мае дополнительные проблемы нанесли пылевые бури. В отдельных регионах повреждения оказались довольно существенными, поэтому аграрии продолжают оценивать масштабы потерь.

Как отметила Яна Кавушевская, погодные условия уже сейчас снижают шансы на повторение рекордной урожайности прошлого года. Поэтому отрасль не исключает возможности пересмотра прогноза производства сахара в сторону уменьшения.

В то же время эксперт подчеркнула, что даже при консервативном сценарии производства внутренний рынок будет полностью обеспечен сахаром. По ее словам, после начала полномасштабной войны потребление сахара в Украине сократилось примерно до 900 тысяч тонн в год, а сейчас оценивается уже на уровне около 800 тысяч тонн.

Несмотря на возможное снижение производства, украинская сахарная отрасль сохранит экспортный потенциал и сможет продолжать поставки продукции на внешние рынки.

Мировые цены на сахар взлетели до максимума за семь месяцев

В мае мировые цены на сахар продемонстрировали самый быстрый рост за последние месяцы. Главными драйверами подорожания стали опасения относительно сокращения мирового предложения и риски для будущего урожая сахарного тростника.

Такое изменение структуры переработки усилило опасения относительно уменьшения объемов сахара на мировом рынке, что и поддержало рост котировок.

В то же время более резкое подорожание сдерживали положительные новости из Бразилии. Во второй половине апреля там увеличились объемы переработки сахарного тростника, что способствовало росту производства сахара и частично успокоило рынок.