Украина призывает ЕС ввести санкции против Бангладеш за импорт ворованного зерна

Украинские власти планируют обратиться к Европейскому Союзу с призывом ввести санкции против компаний, импортирующих зерно в Бангладеш. Они покупают зерно, похищенное с оккупированных Россией украинских территорий.

Бангладеш покупает украденное в Украине зерно

Украинское посольство в Нью-Дели направило в МИД Бангладеш по меньшей мере четыре письма, в которых указало суда и их регистрационные номера, которые перевозили более 150 тысяч тонн зерна из российского порта Кавказ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В Украине утверждают: российские компании смешивают пшеницу с оккупированных территорий с российским зерном, чтобы скрыть ее происхождение.

Читайте также Посевные площади самые низкие за почти десятилетие: зерновой кризис в России углубляется

Это преступление. Мы поделимся нашим расследованием с нашими коллегами из Европейского Союза и любезно попросим их принять соответствующие меры,

– говорит посол Украины в Индии Александр Полищук.

Украинские дипломаты предупредили столицу Бангладеш Дакку о возможных "серьезных последствиях", включая санкции не только в отношении компаний-импортеров, но и в отношении чиновников, которые сознательно способствуют торговле похищенным зерном.

Евросоюз пока не применил ограничительных мер к соответствующим судам, однако, как отметила представительница ЕС Анитта Хиппер, любая доказанная причастность к перевозке краденого украинского зерна может стать основанием для санкций.

Обратите внимание! Украина уже задерживала иностранные суда, подозреваемые в перевозке такого зерна, и считает, что российские поставки подрывают продовольственную безопасность и финансовую устойчивость государства в условиях войны.