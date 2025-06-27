Украина призывает ЕС ввести санкции против Бангладеш за импорт ворованного зерна
- Украина планирует обратиться к ЕС с просьбой ввести санкции против компаний, импортирующих зерно в Бангладеш, которое похищено с оккупированных украинских территорий.
- Украинские дипломаты предупредили о возможных санкциях против импортеров и чиновников в Бангладеш, причастных к торговле похищенным зерном.
Украинские власти планируют обратиться к Европейскому Союзу с призывом ввести санкции против компаний, импортирующих зерно в Бангладеш. Они покупают зерно, похищенное с оккупированных Россией украинских территорий.
Бангладеш покупает украденное в Украине зерно
Украинское посольство в Нью-Дели направило в МИД Бангладеш по меньшей мере четыре письма, в которых указало суда и их регистрационные номера, которые перевозили более 150 тысяч тонн зерна из российского порта Кавказ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В Украине утверждают: российские компании смешивают пшеницу с оккупированных территорий с российским зерном, чтобы скрыть ее происхождение.
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Это преступление. Мы поделимся нашим расследованием с нашими коллегами из Европейского Союза и любезно попросим их принять соответствующие меры,
– говорит посол Украины в Индии Александр Полищук.
Украинские дипломаты предупредили столицу Бангладеш Дакку о возможных "серьезных последствиях", включая санкции не только в отношении компаний-импортеров, но и в отношении чиновников, которые сознательно способствуют торговле похищенным зерном.
Евросоюз пока не применил ограничительных мер к соответствующим судам, однако, как отметила представительница ЕС Анитта Хиппер, любая доказанная причастность к перевозке краденого украинского зерна может стать основанием для санкций.
Обратите внимание! Украина уже задерживала иностранные суда, подозреваемые в перевозке такого зерна, и считает, что российские поставки подрывают продовольственную безопасность и финансовую устойчивость государства в условиях войны.