Как собирать грибы без риска: правила, которые спасут от отравления в этом сезоне

До конца ноября украинцы до сих пор могут заниматься "тихой" охотой, то есть сбором съедобных грибов. Однако не стоит забывать, что разные грибы следует уметь различать, а собирать съедобные грибы лучше утром и в корзину, а не в бумажные или полиэтиленовые пакеты.

Каких главных правил следует придерживаться при сборе грибов?

Во время грибного сезона есть большая вероятность отравления неизвестными грибами, поэтому стоит обратить внимание, что на территории Украины встречаются такие их виды, как бледные поганки, мухоморы, ненастоящие опята, желчный гриб и другие, передает 24 Канал со ссылкой на Львовскую районную государственную администрацию.

Отмечается, что больше всего смертельных случаев ежегодно происходит из-за употребления таких ядовитых грибов, а именно бледная поганка.

К самым распространенным советам по сбору грибов входят следующие:

Оптимальное время для сбора грибов – 6 – 7 часов утра. А собирать их лучше в корзинки, ведь так они хранятся дольше.

Сырые грибы пробовать на вкус строго запрещено, а собирать старые или перезревшие грибы не стоит, ведь они часто являются ядовитыми.

Важно при первых симптомах отравления, а это тошнота, рвота, диарея или другие признаки, следует немедленно обратиться к врачу.

Обратите внимание! На Полесье из-за последствий аварии на Чернобыльской АЭС часть грибов являются биологическими концентраторами радионуклидов, пишут на сайте Чудновской общины Житомирской области. Больше всего радиоактивный цезий накапливают такие грибы: польский гриб, маслята, рыжик, козляк и паутинник. Также запрещено собирать виды, которые занесены в Красную книгу Украины.

Какие грибы можно найти сейчас в лесу?