Як збирати гриби без ризику: правила, що врятують від отруєння цього сезону
До кінця листопада українці досі можуть займатися "тихим" полюванням, тобто збором їстівних грибів. Однак варто не забувати, що різні гриби слід вміти розрізняти, а збирати їстівні гриби краще зранку та в кошик, а не в паперові чи поліетиленові пакети.
Яких головних правил слід дотримуватися при збиранні грибів?
Під час грибного сезону є велика ймовірність отруєння невідомими грибами, тому варто звернути увагу, що на території України зустрічаються такі їхні види, як бліді поганки, мухомори, несправжні опеньки, жовчний гриб та інші, передає 24 Канал з посилання на Львівську районну державну адміністрацію.
Зазначається, що найбільше смертельних випадків щороку відбувається через вживання таких отруйних грибів, а саме бліда поганка.
До найпоширеніших порад щодо збирання грибів входять такі:
- Оптимальний час для збирання грибів – 6 – 7 година ранку. А збирати їх краще в корзинки, адже так вони зберігаються довше.
- Сирі гриби пробувати на смак суворо заборонено, а збирати старі чи перезрілі гриби не варто, адже вони часто є отруйними.
- Важливо при перших симптомах отруєння, а це нудота, блювання, діарея чи інші ознаки, слід негайно звернутися до лікаря.
Зверніть увагу! На Поліссі через наслідки аварії на Чорнобильській АЕС частина гриби є біологічними концентраторами радіонуклідів, пишуть на сайті Чуднівської громади Житомирської області. Найбільше радіоактивний цезій накопичують такі гриби: польський гриб, маслюк, рижик, козляк та павутинник. Також заборонено збирати види, які занесені до Червоної книги України.
Які гриби можна знайти зараз у лісі?
Грибники можуть знайти лисички, підберезники, опеньки тополеві, сироїжки їстівні та інші. Наприклад, лисички часто зустрічаються в змішаних лісах, а от підберезники ростуть біля берез.
Для збирання грибів варто обирати ділянки в лісі, які є незабрудненими. Крім того, найкраще "тихе" полювання проводити восени через оптимальне співвідношення вологи та тепла.