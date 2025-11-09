Что нужно знать, чтобы собрать много белых грибов

Белые грибы считаются чрезвычайно ценными. Кроме того, что они очень вкусные и питательные, их, к тому же, достаточно трудно найти.

Как собрать много белых грибов?

Белые грибы можно найти в разных регионах Украины рассказал 24 Каналу миколог Остап Богославец.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Регионы, где довольно много белых грибов – это, в первую очередь, Карпаты, а потом идет Полесье.

Остап отмечает, что очень важно понимать, чем на самом деле являются белые грибы. Ведь это не один вид.

На самом деле то что называют белыми грибами – комплекс из четырех различных видов,

– говорит миколог.

Одним из, так называемых белых грибов, является боровик бронзовый. Однако его собирать нельзя. Дело в том, что этот гриб занесен в Красную книгу Украины.

Что еще важно знать прежде чем идти на грибы?