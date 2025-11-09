Що потрібно знати, аби зібрати багато білих грибів

Білі гриби вважаються надзвичайно цінними. Окрім того, що вони дуже смачні та поживні, їх, до того ж, достатньо важко знайти.

Як зібрати багато білих грибів?

Білі гриби можна знайти в різних регіонах України розповів 24 Каналу міколог Остап Богославець.

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Регіони, де доволі багато білих грибів – це, в першу чергу, Карпати, а потім йде Полісся.

Остап зауважує, що дуже важливо розуміти, чим насправді є білі гриби. Адже це не один вид.

Насправді те що називають білими грибами – комплекс із чотирьох різних видів,

– каже міколог.

Одним з, так званих білих грибів, є боровик бронзовий. Однак його збирати не можна. Річ у тім, що цей гриб занесений до Червоної книги України.

Що ще важливо знати перш ніж йти на гриби?