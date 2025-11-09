Що потрібно знати, аби зібрати багато білих грибів
- Міколог Остап Богославець розповів, що білі гриби – це комплекс із чотирьох різних видів.
- Боровик бронзовий є одним із білих грибів, але його збирати не можна, бо він занесений до Червоної книги України.
Білі гриби вважаються надзвичайно цінними. Окрім того, що вони дуже смачні та поживні, їх, до того ж, достатньо важко знайти.
Як зібрати багато білих грибів?
Білі гриби можна знайти в різних регіонах України розповів 24 Каналу міколог Остап Богославець.
Регіони, де доволі багато білих грибів – це, в першу чергу, Карпати, а потім йде Полісся.
Остап зауважує, що дуже важливо розуміти, чим насправді є білі гриби. Адже це не один вид.
Насправді те що називають білими грибами – комплекс із чотирьох різних видів,
– каже міколог.
Одним з, так званих білих грибів, є боровик бронзовий. Однак його збирати не можна. Річ у тім, що цей гриб занесений до Червоної книги України.
Що ще важливо знати перш ніж йти на гриби?
В Україні достатньо багато грибів, занесені до Червоної книги. За збір таких екземплярів передбачено штраф – від 425 до 5 100 гривень. Кінцева сума залежить від виду гриба.
На українській території можна знайти найдорожчі гриби у світі. Йдеться саме про трюфелі. В Україні було ідентифіковано зимовий та літній види цих грибів.