Самая опасная зона для сбора грибов: остерегайтесь этих мест
- В Чернобыльской зоне запрещено собирать, употреблять и вывозить грибы из-за их радиоактивности.
- Наиболее опасные для сбора грибов районы находятся на севере Киевщины и Житомирщины, где пострадала экология от аварии на ЧАЭС.
Авария на ЧАЭС ощутимо повлияла на украинскую экологию. Наиболее "зараженными" остаются некоторые места в Киевской и Житомирской областях.
Где сбор грибов чрезвычайно опасен?
Несмотря на то, что с момента аварии прошло несколько десятилетий, собирать грибы в зоне наибольшего поражения, все равно опасно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком".
Напомним! Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года.
Миколог и сотрудница отдела микологии Института ботаники НАН Украины Мария Шевченко рассказала, что полураспад некоторых радиоактивных элементов длится тысячи лет. Например, для урана и плутония этот процесс может быть до миллиона лет.
Грибы способны накапливать радиоактивные изотопы. Поэтому вряд ли стоит собирать грибы в Чернобыльской зоне, а особенно на севере зоны,
– отмечает Мария.
Важно! Больше всего во время аварии на ЧАЭС пострадали северные и северо-западные районы Киевской и Житомирской областей.
Запрещено ли собирать грибы возле Чернобыля?
В Чернобыльской зоне запрещено собирать грибы. Также действует запрет на употребление и вывоз, сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
Кроме того, что эти действия опасны для здоровья, за них может наступить ответственность:
- административная;
- уголовная.
Что еще важно знать о сборе грибов?
В Украине запрещено собирать некоторые грибы. Речь идет о тех, которые занесены в Красную книгу. За такое нарушение, придется заплатить штраф.
В конце ноября можно собрать много грибов. Речь, в частности, о лисичках.