Найнебезпечніша зона для збору грибів: остерігайтеся цих місць

Аварія на ЧАЕС відчутно вплинула на українську екологію. Найбільш "зараженими" залишаються деякі місця у Київські та Житомирській областях.

Де збір грибів надзвичайно небезпечний?

Попри те, що з моменту аварії пройшло декілька десятиліть, збирати гриби у зоні найбільшого ураження, однаково небезпечно, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главком".

Нагадаємо! Аварія на ЧАЕС сталася 26 квітня 1986 року.

Мікологиня та співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марія Шевченко розповіла, що напіврозпад деяких радіоакивних елементів триває тисячі років. Наприклад, для урану та плутонію цей процес може бути до мільйона років.

Гриби здатні накопичувати радіоактивні ізотопи. Тому навряд чи варто збирати гриби в Чорнобильській зоні, а особливо на півночі зони,

– наголошує Марія.

Важливо! Найбільше під час аварії на ЧАЕС постраждали північні та північно-західні райони Київщини та Житомирщини.

Чи заборонено збирати гриби біля Чорнобиля?

У Чорнобильській зоні заборонено збирати гриби. Також діє заборона на вживання та вивезення, повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Окрім того, що ці дії небезпечні для здоров'я, за них може настати відповідальність:

адміністративна;

кримінальна.

Що ще важливо знати про збір грибів?