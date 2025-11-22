Можно ли ходить за грибами в ноябре
- В ноябре можно найти холодостойкие грибы, такие как опята, рядовки, волнушки, зеленушки и вешенки.
- Много грибов появляется через несколько дней после дождя, особенно в затемненных местах и возле поваленных деревьев, при условии стабильной температуры.
В ноябре стоит ходить за грибами. Преградой могут стать только сильные морозы. Если же погода "стабильная", то из леса домой реально уйти с полной корзиной.
Какие грибы растут в ноябре?
Сейчас удастся найти только холодостойкие грибы, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "В лесу".
Вместе с этим, пока в ноябре тепло, можно найти опята. Эти грибы выдерживают температуру до +3 градусов. К тому же, даже если произойдут легкие заморозки, переживать не стоит. Ведь эти грибы хорошо восстанавливаются.
Также в ноябре можно найти:
- рядовку фиолетовую – она может расти даже под снегом;
- рядовку серую;
- шерстинку розовую;
- зеленушку;
- вешенки.
Интересно! Несмотря на то, что в ноябре довольно холодно, в этот период можно собрать сыроежки и маслята
Как собрать много грибов в ноябре?
Нужно помнить, что много грибов в лесу через несколько дней после дождя. Особенно, когда в это время стабильная температура воздуха.
Если же произошли заморозки, переживать не стоит. Нужно дождаться, когда настанет оттепель, то есть, снег растает и грибы станут видимы. Обратите внимание на затемненные места, а также поваленные деревья. Именно на этих участках можно гарантированно встретить много грибов.
Напомним! В Украине запрещено собирать грибы, занесенные в Красную книгу.
Что важно знать о грибах сейчас?
В Украине есть особо опасные зоны для сбора грибов. Речь идет о северных и северо-западных районах Киевщины и Житомирщины. Дело в том, что именно эти участки больше всего пострадали от аварии на ЧАЭС.
Сейчас на украинской территории можно найти самые дорогие грибы – трюфели. Больше всего их в западной части страны. Было идентифицировано зимний и летний виды этого гриба.