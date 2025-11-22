Можно ли ходить за грибами в ноябре

В ноябре стоит ходить за грибами. Преградой могут стать только сильные морозы. Если же погода "стабильная", то из леса домой реально уйти с полной корзиной.

Какие грибы растут в ноябре?

Сейчас удастся найти только холодостойкие грибы, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "В лесу".

Вместе с этим, пока в ноябре тепло, можно найти опята. Эти грибы выдерживают температуру до +3 градусов. К тому же, даже если произойдут легкие заморозки, переживать не стоит. Ведь эти грибы хорошо восстанавливаются.

Также в ноябре можно найти:

рядовку фиолетовую – она может расти даже под снегом;

рядовку серую;

шерстинку розовую;

зеленушку;

вешенки.

Интересно! Несмотря на то, что в ноябре довольно холодно, в этот период можно собрать сыроежки и маслята

Как собрать много грибов в ноябре?

Нужно помнить, что много грибов в лесу через несколько дней после дождя. Особенно, когда в это время стабильная температура воздуха.

Если же произошли заморозки, переживать не стоит. Нужно дождаться, когда настанет оттепель, то есть, снег растает и грибы станут видимы. Обратите внимание на затемненные места, а также поваленные деревья. Именно на этих участках можно гарантированно встретить много грибов.

Напомним! В Украине запрещено собирать грибы, занесенные в Красную книгу.

Что важно знать о грибах сейчас?