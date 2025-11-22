Укр Рус
Агро 24 Агроновини Чи можна ходити по гриби в листопаді
22 листопада, 23:57
2

Чи можна ходити по гриби в листопаді

Анастасія Зорик
Основні тези
  • В листопаді можна знайти холодостійкі гриби, такі як опеньки, рядовки, вовнянки, зеленушки та гливи.
  • Багато грибів з'являється через декілька днів після дощу, особливо в затемнених місцях і біля повалених дерев, за умови стабільної температури.

В листопаді варто ходити по гриби. Перепоною можуть стати лише сильні морози. Якщо ж погода "стабільна", то з лісу додому реально піти з повним кошиком.

Які гриби ростуть в листопаді?

Зараз вдасться знайти лише холодостійкі гриби, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "В лісі".

Читайте також Їстівні, але на межі зникнення: які гриби збирати в Україні не можна

Разом з цим, поки в листопаді тепло, можна знайти опеньки. Ці гриби витримують температуру до +3 градусів. До того ж, навіть, якщо відбудуться легкі заморозки, переживати не варто. Адже ці гриби добре відновлюються.

Також у листопаді можна знайти:

  • рядовку фіолетову – вона може рости навіть під снігом;
  • рядовку сіру;
  • вовнянку рожеву;
  • зеленушку;
  • гливи.

Цікаво! Не дивлячись на те, що в листопаді доволі холодно, у цей період можна зібрати сироїжки та маслюки

Як зібрати багато грибів у листопаді?

Потрібно пам'ятати, що багато грибів у лісі через декілька днів після дощу. Особливо, коли в цей час стабільна температура повітря.

Якщо ж відбулися заморозки, переживати не варто. Потрібно дочекатися, коли настане відлига, тобто, сніг розтає та гриби стануть видиміші. Зверніть увагу на затемнені місця, а також повалені дерева. Саме на цих ділянках можна гарантовано зустріти багато грибів.

Нагадаємо! В Україні заборонено збирати гриби, занесені до Червоної книги.

Що важливо знати про гриби зараз?

  • В Україні є особливо небезпечні зони для збору грибів. Йдеться про північні та північно-західні райони Київщини та Житомирщини. Річ у тім, що саме ці ділянки найбільше постраждали від аварії на ЧАЕС.

  • Зараз на українській території можна знайти найдорожчі гриби – трюфелі. Більше за все їх у західній частині країни. Було ідентифіковано зимовий та літній види цих грибів.