Лучшие дни, чтобы идти на грибы: важно знать один нюанс
- Грибы лучше всего собирать осенью из-за оптимального соотношения влаги и тепла.
- В Карпатах много грибов можно найти весной.
Чтобы грибы росли, важно, чтобы на улице была правильная температура. Лучшим временем для сбора является – осень. Ведь в этот период оптимальное соотношение влаги и тепла.
Какое время года лучшее для роста грибов?
Грибы могут расти в течение всего года. Главное, чтобы внешняя среда была благоприятной для этого, рассказал 24 Каналу миколог Остап Богославец.
В то же время, как говорит Остап, найти много грибов можно не только осенью. Например, в Карпатах их достаточно весной.
Морщины (Morchella) и морщинистые шляпки (Verpa) являются весенними грибами. В тех же Карпатах их называют коцюрубками или шушеребками, в зависимости от региона. Есть грибы, которые начинают плодиться позже весной, например трутовик чешуйчатый, или пестряк. Эти грибы растут на лиственных деревьях и образуют довольно большие плодоношения, которые собирают в мае.
Остап отмечает, что для хорошего роста грибов, важно придерживаться такого температурного режима:
- во время первичного роста – должна быть температура – 25 – 27 градусов Цельсия;
- а когда появилась грибная нить, температуру нужно снизить до – 13 – 16 градусов Цельсия.
Заметьте! Эти правила действуют не для всех. Например, зима богата на зимние опята. Именно эти грибы часто можно встретить на полках супермаркетов.
Что нужно знать, чтобы собрать много грибов сейчас?
Для того, чтобы собрать много грибов, нужно выбирать правильные места. Лучше всего подойдет именно лес. Ведь там оптимальная среда для роста грибов.
Прежде чем идти за грибами, определите те, которые относятся к Красной книги. Ведь их запрещено собирать. За нарушение придется заплатить штраф: от 425 до 5 100 гривен.