Найкращі дні, аби йти на гриби: важливо знати один нюанс

Аби гриби росли, важливо, щоб на вулиці була правильна температура. Найкращим часом для збору є – осінь. Адже в цей період оптимальне співвідношення вологи та тепла.

Яка пора року найкраща для росту грибів?

Гриби можуть рости протягом всього року. Головне, аби зовнішнє середовище було сприятливим для цього, розповів 24 Каналу міколог Остап Богославець.

Водночас, як каже Остап, знайти багато грибів можна не тільки восени. Наприклад, у Карпатах їх достатньо навесні.

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Зморшки (Morchella) та зморшкові шапинки (Verpa) є весняними грибами. У тих же Карпатах їх називають коцюрубками або шушеребками, залежно від регіону. Є гриби, які розпочинають плодуватися пізніше весною, як-от трутовик лускатий, або пістряк. Ці гриби ростуть на листяних деревах й утворюють доволі великі плодоношення, які збирають у травні.

Остап зазначає, що для хорошого росту грибів, важливо дотримуватися такого температурного режиму:

під час первинного росту – має бути температура – 25 – 27 градусів Цельсія;

а коли з'явилась грибна нитка, температуру потрібно знизити до – 13 – 16 градусів Цельсія.

Зауважте! Ці правила діють не для всіх. Наприклад, зима багата на зимові опеньки. Саме ці гриби часто можна зустріти на полицях супермаркетів.

Що потрібно знати, аби зібрати багато грибів зараз?