Найкращі дні, аби йти на гриби: важливо знати один нюанс
- Гриби найкраще збирати восени через оптимальне співвідношення вологи та тепла.
- У Карпатах багато грибів можна знайти весною.
Аби гриби росли, важливо, щоб на вулиці була правильна температура. Найкращим часом для збору є – осінь. Адже в цей період оптимальне співвідношення вологи та тепла.
Яка пора року найкраща для росту грибів?
Гриби можуть рости протягом всього року. Головне, аби зовнішнє середовище було сприятливим для цього, розповів 24 Каналу міколог Остап Богославець.
Читайте також Ціновий шок у магазинах: росіяни масово відмовляються від звичних продуктів
Водночас, як каже Остап, знайти багато грибів можна не тільки восени. Наприклад, у Карпатах їх достатньо навесні.
Зморшки (Morchella) та зморшкові шапинки (Verpa) є весняними грибами. У тих же Карпатах їх називають коцюрубками або шушеребками, залежно від регіону. Є гриби, які розпочинають плодуватися пізніше весною, як-от трутовик лускатий, або пістряк. Ці гриби ростуть на листяних деревах й утворюють доволі великі плодоношення, які збирають у травні.
Остап зазначає, що для хорошого росту грибів, важливо дотримуватися такого температурного режиму:
- під час первинного росту – має бути температура – 25 – 27 градусів Цельсія;
- а коли з'явилась грибна нитка, температуру потрібно знизити до – 13 – 16 градусів Цельсія.
Зауважте! Ці правила діють не для всіх. Наприклад, зима багата на зимові опеньки. Саме ці гриби часто можна зустріти на полицях супермаркетів.
Що потрібно знати, аби зібрати багато грибів зараз?
Для того, аби зібрати багато грибів, потрібно обирати правильні місця. Найкраще підійде саме ліс. Адже там оптимальне середовище для росту грибів.
Перш ніж йти по гриби, визначте ті, які належать до Червоної книги. Адже їх заборонено збирати. За порушення доведеться заплатити штраф: від 425 до 5 100 гривень.