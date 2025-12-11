В Одессе задержали судно, которым россияне вывозили из Крыма украденное зерно
- СБУ задержали судно в одесском порту, которое незаконно перевозило зерно из оккупированного Крыма и входило в "теневой" флот России.
- Судно под африканским флагом незаконно вывозило агропродукцию из Крыма, а владелец судна находился под санкциями СНБО и регулярно менял название судна для обхода ограничений.
СБУ задержали в одесском порту судно, на котором россияне занимались "теневой" перевозкой зерна из оккупированного Крыма. На борту сухогруза, шедшего под флагом африканской страны сотрудники нашли много доказательств захода в порты на оккупированных территориях.
СБУ задержали "теневое" судно россиян в Одессе
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала и арестовала в Одессе иностранное судно, которое входило в "теневой" флот России и незаконно перевозило украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
В пресс-службе ведомства отметили, что владелец этого судна находился под санкциями СНБО, а для обхода ограничительных мер регулярно менял название судна и формальных бенефициаров из третьих стран. Сотрудники СБУ разоблачили подконтрольный России сухогруз в торговом порту Одессы, куда он прибыл под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.
Установлено, что накануне полномасштабной войны судно по меньшей мере семь раз причаливало к Севастополю для нелегального экспорта агропродукции в интересах России.
В конце января 2021 года сухогруз нелегально вывез с украинского полуострова почти 7 тысяч тонн зерна в Северную Африку. Во время задержания корабля на его борту находились капитан и еще 16 членов экипажа – все граждане нескольких стран Ближнего Востока.
Во время обыска на судне обнаружены планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины,
– заявляют в ведомстве.
Следователями СБУ начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110–2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил);
- чч. 2, 3 ст. 332–1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).
Обратите внимание! На судно наложен арест для дальнейшей передачи в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
