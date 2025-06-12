ЕС открыл рынок семян для Украины: что это даст для аграриев

Евросоюз предоставляет Украине и Молдове равноценности требованиям ЕС по стандартам для производства семян. Это должно подтверждать соответствие стандартам ЕС.

Европа признала соответствие семян из Украины своим стандартам

Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине и Республике Молдова эквивалентности требованиям ЕС относительно полевых проверок и стандартов производства семян, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет Европейского союза.

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Так, решение предоставляет эквивалентность семенам свеклы, подсолнечника, брюквы и сои, произведенном и сертифицированном в Украине, а также семенам кормовых растений, произведенном в Республике Молдова и официально сертифицированном ее органами, а также соответствующим полевым проверкам, проводимых.

Эквивалентность подтверждает, что национальные процедуры двух стран предлагают те же гарантии относительно характеристик семян и правил экспертизы, идентификации и контроля семян, что и те, что применяются к семенам, собранного в ЕС В соответствии с решением, принятого сегодня, семян этих видов, произведенные в Украине и Республике Молдова, смогут попасть на рынок ЕС. В свою очередь, это означает, что компании из ЕС смогут диверсифицировать свои районы производства семян. Новые правила также будут способствовать поддержке непрерывных поставок высококачественных семян в ЕС,

– говорится в заявлении Совета ЕС.

Также там отмечают, что это решение является технической имплементацией действующих требований и вносит изменения в решение 2003/17/ЕС, которое предоставляет определенным странам, не входящих в ЕС, эквивалентность по полевым проверкам и производству семян определенных видов.

Обратите внимание! Решение вступит в силу через 20 дней после его опубликования в Официальном журнале ЕС.