Можно ли получить штраф за купленную елку в Украине в 2025 году

Впереди украинцев ждут Рождество и Новый год, важнейшим и неотъемлемым элементом которого является елка. Однако покупка незаконно срубленной и не сертифицированной елки может омрачить праздник и обернуться штрафом.

Какая ответственность за покупку не сертифицированной елки?

За покупку елки без документов, подтверждающих ее легальность, могут наложить штраф от 510 до 1700 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции. Согласно сообщению, покупая нелегальную елку, украинцы нарушают природоохранное законодательство и рискуют способствовать незаконной вырубке деревьев.

Читайте также Нелегальный сруб елки в Украине: какой штраф придется заплатить за нарушение закона

За незаконные действия предусмотрены штрафы:

Нарушение использования лесфонда: граждане – от 102 до 238 гривен, должностные лица – от 170 до 272 гривен.

Незаконная вырубка деревьев: граждане – от 510 до 1020 гривен, должностные лица – от 2550 до 5100 гривен.

Продажа и покупка елок без документов: штраф от 510 до 1700 гривен с конфискацией.

Open Agri Club – це професійна підтримка фермерів і агрокомпаній по всій Україні. Фінансування під посівну, добрива та аналіз ґрунтів, бухгалтерські й юридичні консультації, обмін досвідом з провідними аграріями України: Open Agri Club – це нові можливості для масштабування бізнесу.

Чтобы избежать проблем, важно проверять наличие чипа с уникальным штрихкодом на срезе елки, а также требовать документы, подтверждающие законность ее продажи. Рекомендуется покупать новогоднее дерево на официальных елочных рынках и сохранять чек или другие подтверждения покупки.

Живое дерево на Рождество и Новый год: где во дворе высадить елку?