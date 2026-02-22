От 34 гривен до 85 тысяч: за что могут наказать рыбаков в феврале 2026 года
- В Украине с 1 ноября 2025 года до начала весенне-летнего нерестового периода 2026 года запрещен вылов рыбы в зимовальных ямах.
- Штрафы за нарушение правил зимней рыбалки могут достигать 680 гривен, а за незаконное рыболовство, что наносит существенный вред – могут лишить свободы до 3 лет.
Ловить рыбу зимой можно, однако стоит знать о сезонных ограничениях. Ведь за нарушение некоторых правил может грозить не только штраф, но и ограничение свободы.
Могут ли наказать за вылов рыбы в феврале?
О том, какой штраф могут получить рыбаки, говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Украины.
Так, от 1 ноября 2025 года до начала весенне-летнего нерестового периода 2026 года вылов рыбы в зимовальных ямах – запрещен.
Поскольку рыба перезимовывает в самых глубоких частях водоемов (зимовальных ямах), чтобы защитить ее ввели ограничения. В частности речь идет о штрафах различных сумм для различных видов нарушений.
Обратите внимание! Ловить рыбу за пределами зимовальных ям – можно.
В то же время в инспекции напомнили о разрешенных орудиях лова. Среди которых:
- зимние удочки;
- жерлицы;
- донные удочки;
- поплавочные удочки.
Важно!!! В соответствующий период один рыбак может использовать не более 7 крючков.
Какой штраф можно получить из-за нарушения правил зимней рыбалки?
Если нарушить запрет о вылове рыбы в зимовальных ямах можно получить штраф в пределах 34 – 170 гривен.
В то же время за рыбалку в период осени-зимы, пока не завершится нерест, штраф будет больше. От 340 гривен до 680 гривен с конфискацией орудий и средств лова и незаконно выловленной рыбы.
Уголовно наказывается незаконное рыболовство, что причиняет существенный вред. По статье 249 такое нарушение наказывается штрафом от 17 тысяч гривен до 84 тысяч гривен. В частности за такой вид рыбалки нарушителю грозит ограничение свободы до 3 лет.
Какую рыбу запрещено ловить в феврале?
С 15 февраля 2026 года вступил в силу запрет на вылов щуки. Ограничение продлится до 31 марта. Об этом сообщает Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Причина – биологические особенности щуки. У этих рыб нерестовая активность начинается раньше. Но период ограничений касается не только нереста (откладывание икры), но и преднерестовой миграции, когда происходит созревание икры и молок.
В этот период щуки особенно уязвимы, поэтому запрет вылова поможет защитить рыб.
Что еще известно о зимней рыбалке?
Для любителей рыбалки зимой важно знать особенности каждого вида рыб и "удачные" места. В частности нельзя забывать о собственной безопасности на льду.
А как вариант прикормки на зимней рыбалке можно использовать хлеб. Однако хлеб должен быть мелко измельченный и высушенный.