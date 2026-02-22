От 34 гривен до 85 тысяч: за что могут наказать рыбаков в феврале 2026 года

Ловить рыбу зимой можно, однако стоит знать о сезонных ограничениях. Ведь за нарушение некоторых правил может грозить не только штраф, но и ограничение свободы.

Могут ли наказать за вылов рыбы в феврале?

О том, какой штраф могут получить рыбаки, говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Украины.

Так, от 1 ноября 2025 года до начала весенне-летнего нерестового периода 2026 года вылов рыбы в зимовальных ямах – запрещен.

Поскольку рыба перезимовывает в самых глубоких частях водоемов (зимовальных ямах), чтобы защитить ее ввели ограничения. В частности речь идет о штрафах различных сумм для различных видов нарушений.

Обратите внимание! Ловить рыбу за пределами зимовальных ям – можно.

В то же время в инспекции напомнили о разрешенных орудиях лова. Среди которых:

зимние удочки;

жерлицы;

донные удочки;

поплавочные удочки.

Важно!!! В соответствующий период один рыбак может использовать не более 7 крючков.

Какой штраф можно получить из-за нарушения правил зимней рыбалки?

Если нарушить запрет о вылове рыбы в зимовальных ямах можно получить штраф в пределах 34 – 170 гривен.

В то же время за рыбалку в период осени-зимы, пока не завершится нерест, штраф будет больше. От 340 гривен до 680 гривен с конфискацией орудий и средств лова и незаконно выловленной рыбы.

Уголовно наказывается незаконное рыболовство, что причиняет существенный вред. По статье 249 такое нарушение наказывается штрафом от 17 тысяч гривен до 84 тысяч гривен. В частности за такой вид рыбалки нарушителю грозит ограничение свободы до 3 лет.

Какую рыбу запрещено ловить в феврале?

С 15 февраля 2026 года вступил в силу запрет на вылов щуки. Ограничение продлится до 31 марта. Об этом сообщает Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Причина – биологические особенности щуки. У этих рыб нерестовая активность начинается раньше. Но период ограничений касается не только нереста (откладывание икры), но и преднерестовой миграции, когда происходит созревание икры и молок.

В этот период щуки особенно уязвимы, поэтому запрет вылова поможет защитить рыб.

Что еще известно о зимней рыбалке?

Для любителей рыбалки зимой важно знать особенности каждого вида рыб и "удачные" места. В частности нельзя забывать о собственной безопасности на льду.

А как вариант прикормки на зимней рыбалке можно использовать хлеб. Однако хлеб должен быть мелко измельченный и высушенный.