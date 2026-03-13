Джунгли из супермаркета: как менеджеры "Сильпо" помогли мужчине собрать экзотические семена

Украинец, который мечтает вырастить собственный сад экзотических фруктов, получил неожиданную помощь от работников супермаркета. Менеджеры одного из магазинов "Сильпо" собрали для него семена из списанных фруктов, чтобы он мог использовать их для будущих посадок.

Магазин помог собрать коллекцию экзотических семян

Украинец Артем Гуричев, который запланировал создать собственный сад экзотических фруктов, поделился на своей странице в Threads неожиданной историей сотрудничества с работниками одного из украинских супермаркетов. Мужчина рассказал, что раньше покупал в магазине различные экзотические фрукты, а дома осторожно отбирал из них семена для дальнейшего выращивания.

Впоследствии он решил поэкспериментировать и обратился к сети с необычным запросом - поинтересовался, могут ли работники поделиться семенами из списанных фруктов.

Начало истории с семенами / Фото Threads

По словам автора сообщения, он не рассчитывал на положительный ответ и ожидал максимум отказ. Однако реакция магазина оказалась совсем другой.

Честно, ожидал максимум "извините, нет". Но менеджер такой: "Конечно, соберем!",

– рассказал мужчина.

Менеджер супермаркета ответил, что такую идею можно реализовать, и пообещал собрать семена. Когда Артем пришел в магазин, его уже ждал пакет с семенами экзотических фруктов.

Семена были бережно собраны и упакованы / Фото Threads

Автор истории в шутку отметил, что теперь "Сильпо" можно считать официальным поставщиком для его будущего экзотического сада. Публикация быстро привлекла внимание пользователей соцсетей, которые отметили креативный подход покупателя и открытость магазина к необычным просьбам клиентов. Мужчина пообещал впоследствии поделиться результатами выращивания сада из семян.

