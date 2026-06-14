Зарплаты в агросекторе: какую заработную плату предлагают в 2026 году
В Украине наблюдается серьезный дефицит квалифицированных работников именно в аграрном секторе. В этом году этот показатель достиг критической отметки. Более половины – 74% работодателей– сообщают об острой нехватке работников.
Какие зарплаты в агробизнесе в 2026 году в Украине
В частности, мобилизация сократила количество наиболее продуктивной категории работников, то есть мужчин в возрасте от 25 – 45 лет, о чем пишет AgroReview.
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Помимо мобилизации, повлияли также и такие факторы:
- на рынок труда выходит рекордно мало молодежи;
- многие опытные агрономы и инженеры уехали за границу или сменили сферу деятельности.
Только в первом квартале 2026 года украинские работодатели предлагали почти 148 тысяч вакансий в сельском хозяйстве. А закрыть им удалось только 61 тысячу.
Среди наиболее востребованных сегодня специальностей — механизаторы и операторы агродронов –,
– говорится в материале.
На многие вакансии вообще нет кандидатов. И это даже несмотря на дополнительную помощь от работодателя. Например, зарплата механизатора начинается от 25 тысяч гривен (но может достигать и 45 тысяч гривен). А дополнительно часто предоставляют бесплатное жилье, е питание и топливо.
В частности, женщины все активнее занимают должности механизаторов и операторов БПЛА. Их доля уже составляет от 25 до 30%–. Как пишет издание, профессия оператора агродрона возникла всего два года назад, но уже стала одной из самых дефицитных. Обучение длится от 1 – до 3 месяцев, а заработная плата колеблется в пределах от 20 000–до 35 000 грн.
Агрономия переживает возрождение: сегодня дипломированный агроном с опытом в точном земледелии и системах защиты растений может рассчитывать на зарплату от 30 тысяч до 55 тысяч гривен,
– сообщили в AgroReview.
- В зерновой логистике и на элеваторах оператор начального уровня может рассчитывать на 13 тысяч гривен,, тогда как руководитель лаборатории – уже до 60 тысяч гривен.
- Должность логиста зернового трейдера — от 20 тысяч до 28 тысяч гривен (с перспективой до более 50 тысяч гривен).
Специалист по точному земледелию, работающий с GPS-картами, системами NDVI и платформами для управления полями, может рассчитывать на стартовую зарплату от 35 тысяч гривен.
Интересно! Самое перспективное направление для молодых специалистов – — это точное земледелие и работа с GPS-техникой.
В частности,, зарплаты на платформах по поиску работы указывают не всегда. Однако есть исключения из правил.
Например, «Агроцентр-Украина» ищет агронома за 35 тысяч гривен.
Скриншот с сайта поиска работы
Среди требований:
- Высшее профильное образование по специальности «агрономия».
- Место проживания в пределах Львовской области.
- Знание технологий выращивания и опыт выращивания культур: кукуруза, подсолнечник, озимая пшеница, озимый рапс.
- Уверенный пользователь ПК, MS Office.
- Наличие водительских прав категории В и опыта вождения.
- Инициативность, способность работать в режиме многозадачности.
- Нацеленность на результат.
В этом случае человеку обещают стабильную работу и зарплату, а также служебный автомобиль, оплату арендованного жилья и корпоративную мобильную связь.
Трактористы, в частности, могут зарабатывать от 25 тысяч гривен – в зависимости от требований вакансии.
Скриншот с сайта
Скриншот с сайта
Скриншот с сайта
На некоторых подобных работах человек также может получить бронирование, о чем указано в вакансиях. Также некоторые работодатели могут отдавать предпочтение ветеранам или предоставить работу человеку с инвалидностью.