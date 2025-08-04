Несмотря на то, что в 2025 году ожидается стабильный уровень производства картофеля, есть риск, что урожай может уменьшиться. Все из-за природных условий, ведь весной были длительные заморозки, а зима была довольно теплой.

Какой будет цена на картофель?

Как рассказывает исполняющий обязанности первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Игорь Гриник, резких скачков цены на картофель можно избежать, впрочем некоторые производители говорят о том, что возможно уменьшение урожая на 25% – 30%, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Кроме того, эксперт добавил, что в Киевской и южных областях Украины из-за недостатка влаги и высокой температуры урожай картофеля пострадал. Дело в том, что жара и засуха может вызвать у клубней картофеля различные болезни.

На фоне этого на рынке наблюдается сезонно снижение цены на картофель. Например, средняя цена уже на уровне чуть больше, чем 33 гривны.

Цены на молодой урожай на оптовых рынках упали до 15 – 22 гривен за килограмм, а в розничной торговле – колеблются от 22 до 38 гривен за килограмм – в зависимости от региона и сети. Средняя цена уже снизилась до 33,55 гривны за килограмм и тенденция к снижению продолжается,

– говорит специалист.

Заметьте! По прогнозу Гриника, в сентябре – октябре оптовая цена за килограмм картофеля, вероятнее всего, составит 12 – 18 гривен. В розничной торговле ожидается на уровне 20 – 26 гривен за килограмм. Зато пиковая цена ожидается до 30 гривен за килограмм, но это в случае неблагоприятных условий.