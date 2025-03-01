1 марта, 10:00
Где дороже пообедать: в Украине или странах ЕС
После начала полномасштабной войны цены в Украине сильно выросли. Сейчас многие сравнивают стоимость блюд в европейских и украинских заведениях.
Сколько придется потратить на обед в Украине и ЕС
Стоимость обеда в заведении зависит от многих факторов, в частности, расположение кафе, формата блюда и даже сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на NUMBEO.
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Сколько в среднем стоит обед в недорогом ресторане на 1 человека в некоторых странах ЕС сейчас:
- Германия – 15 евро – примерно 656 гривен;
- Италия – 15 евро – 656 гривен;
- Испания – 14 евро – 612 гривен;
- Австрия – 15 евро – 656 гривен;
- Нидерланды – 19 евро – 830 гривен;
- Болгария – ориентировочно 7,8 евро – 341 гривна.
Дешевле всего можно поесть в Швеции, в среднем за 7 евро (ориентировочно 306 гривен). А вот больше всего придется потратиться в:
- Бельгии – примерно 20 евро (874 гривны) стоит прием пищи в заведении;
- Люксембурге – ориентировочно 20 евро (874 гривны).
Обратите внимание! В Украине, для сравнения, средняя стоимость обеда на одного человека – 300 гривен (примерно 6,8 евро).