Скільки доведеться витратити на обід в Україні та ЄС
Вартість обіду у закладі залежить від багатьох факторів, зокрема, розташування кафе, формату страви та навіть сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на NUMBEO.
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Скільки в середньому коштує обід у недорогому ресторані на 1 особу в деяких країнах ЄС зараз:
- Німеччина – 15 євро – приблизно 656 гривень;
- Італія – 15 євро – 656 гривень;
- Іспанія – 14 євро – 612 гривень;
- Австрія – 15 євро – 656 гривень;
- Нідерланди – 19 євро – 830 гривень;
- Болгарія – близько 7,8 євро – 341 гривня.
Найдешевше можна поїсти у Швеції, в середньому за 7 євро (близько 306 гривень). А от найбільше доведеться витратитись в:
- Бельгії – приблизно 20 євро (874 гривні) коштує прийом їжі у закладі;
- Люксембурзі – близько 20 євро (874 гривні).
Зверніть увагу! В Україні, для порівняння середня вартість обіду на одну особу – 300 гривень (приблизно 6,8 євро).