Цена на пшеницу в начале сентября варьируется в соответствии с областью в Украине, где продается зерно. В то же время стоимость за тонну кукурузы колеблется в соответствии с типом поставки зерна в порты.

Какая стоимость пшеницы сейчас?

Цена на пшеницу 3 класса составляет от 7 550 гривен с НДС за тонну (Тернопольская область) до 9 400 гривен с НДС за тонну (Харьковская область), передает 24 Канал со ссылкой на Agronizer.

Читайте также Что будет с ценами на курицу осенью и зимой: готова ли отрасль к дефициту электроэнергии

Зато в Запорожской и Николаевской областях цена за тонну составляет 10 000 гривен и 10 700 гривен без НДС соответственно.

Интересно, что по состоянию на 24 августа, цены на пшеницу (DAP порты, то есть поставка в место назначения) составили:

Пшеница 4 класс – от 202 долларов до 210 долларов за тонну,

Пшеница 3 класс – от 228 долларов до 230 долларов,

Пшеница 2 класс – от 230 долларов до 232 долларов.

Заметьте! Согласно курсу НБУ по состоянию на то время, цена варьировалась от 8 324 гривен до почти 9 561 гривны.

Сколько стоит тонна кукурузы?

Как пишут в издании UkraGroConsult, средняя цена на кукурузу составляет около 5 760 гривен за тонну. В то же время кукуруза из портов Аргентины (FOB) по состоянию на 3 сентября котируется на уровне 205 долларов за метрическую тонну, а кукуруза ЕС из портов Черного моря (FOB) – 217,5 доллара за метрическую тонну.

То есть по среднему банковскому курсу, 205 долларов – это 8 425 гривен, а 217,5 доллара – это 8 919 гривен.

Что означает FOB Расшифровывается как Free on board, и означает, что продавец отвечает за товар до тех пор, пока он не будет загружен на судно в порту отгрузки. А дальше все расходы и риски переходят на покупателя.

По сколько покупка ячменя?

Закупочные цены на ячмень в Украине, пишет Graintrade, по состоянию на начало сентября составляют:

CPT терминал (продавец оплачивает доставку товара только до терминала) – 10 200 гривен за тонну,

(продавец оплачивает доставку товара только до терминала) – 10 200 гривен за тонну, EXW (продавец предоставляет товар покупателю без всякой транспортировки, но на своем элеваторе) – 9 413 гривен за тонну,

(продавец предоставляет товар покупателю без всякой транспортировки, но на своем элеваторе) – 9 413 гривен за тонну, CPT переработчик (перевозка оплачена до переработчика) – 9 500 гривен за тонну.

Какими были цены на зерно в августе?