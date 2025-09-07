Ціна на пшеницю на початку вересня варіюється відповідно до області в Україні, де продається зерно. Водночас вартість за тонну кукурудзи коливається відповідно до типу поставки зерна до портів.

Яка вартість пшениця зараз?

Ціна на пшеницю 3 класу складає від 7 550 гривень з ПДВ за тонну (Тернопільська область) до 9 400 гривень з ПДВ за тонну (Харківська область), передає 24 Канал з посиланням на Agronizer.

Натомість в Запорізькій та Миколаївській областях ціна за тонну складає 10 000 гривень та 10 700 гривень без ПДВ відповідно.

Цікаво, що станом на 24 серпня, ціни на пшеницю (DAP порти, тобто поставка в місце призначення) склали:

Пшениця 4 клас – від 202 доларів до 210 доларів за тонну,

Пшениця 3 клас – від 228 доларів до 230 доларів,

Пшениця 2 клас – від 230 доларів до 232 доларів.

Зауважте! Відповідно до курсу НБУ станом на той час, ціна варіювалася від 8 324 гривень до майже 9 561 гривні.

Скільки коштує тонна кукурудзи?

Як пишуть у виданні UkraGroConsult, середня ціна на кукурудзу становить десь 5 760 гривень за тонну. Водночас кукурудза з портів Аргентини (FOB) станом на 3 вересня котується на рівні 205 доларів за метричну тонну, а кукурудза ЄС з портів Чорного моря (FOB) – 217,5 долара за метричну тонну.

Тобто за середнім банківським курсом, 205 доларів – це 8 425 гривень, а 217,5 долара – це 8 919 гривень.

Що означає FOB Розшифровується як Free on board, й означає, що продавець відповідає за товар доти, доки він не буде завантажений на судно в порту відвантаження. А далі усі витрати та ризики переходять на покупця.

По скільки купівля ячменю?

Закупівельні ціни на ячмінь в Україні, пише Graintrade, станом на початок вересня становлять:

CPT термінал (продавець оплачує доставку товару лише до терміналу) – 10 200 гривень за тонну,

(продавець оплачує доставку товару лише до терміналу) – 10 200 гривень за тонну, EXW (продавець надає товар покупцю без жодного транспортування, але на своєму елеваторі) – 9 413 гривень за тонну,

(продавець надає товар покупцю без жодного транспортування, але на своєму елеваторі) – 9 413 гривень за тонну, CPT переробник (перевезення оплачено до переробника) – 9 500 гривень за тонну.

Якими були ціни на зерно у серпні?