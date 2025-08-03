Цены на овощи остаются стабильно высокими, а вот спрос на домашнюю консервацию остается. Например, законсервировать одну 3-литровую банку помидор будет стоить до 200 гривен.

Во сколько обойдется консервация помидор летом 2025 года?

С учетом средних и минимальных цен на продукты по состоянию на август 2025 года 24 Канал подсчитал, какую стоимость придется потратить на консервацию помидор по традиционному рецепту.

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Поэтому, одна 3-литровая банка требует таких ингредиентов:

2 килограмма помидор,

1 литр воды,

6 столовых ложек сахара,

1 столовая ложка соли,

столовый уксус 9% 80 миллилитров,

3 лавровых листа,

10 горошин душистого перца,

6 зубчиков чеснока.

Впрочем если готовить сразу на 3 таких банки, то пропорции придется увеличить в 3 раза: 6 килограммов помидоров, 3 литра воды, 18 столовых ложек сахара (где-то 360 граммов), 3 столовых ложек соли (60 граммов), 240 миллилитров столового уксуса 9%, 9 лавровых листов (не более 1 грамма), 30 горошин душистого перца (3 грамма) и 18 зубчиков чеснока (150 граммов).

На основе цен, которые были взяты для расчета, общая сумма выглядит так:

За 6 килограммов помидор придется отдать в среднем 546 гривен (средняя цена красных помидоров составляет 91 гривну за килограмм),

За соль взамен не более 1 гривны (минимальная цена за килограмм стартует от 13,19 гривны),

Сахар обойдется в 12,2 гривны (за килограмм – от 34 гривен),

Перец душистый – 4,35 гривны (пачка перца в горошек стоит 14,50 гривны за 10 граммов),

Лавровые листы будут стоить где-то 1,12 гривны, ведь пачка всего 11,19 гривны за 10 граммов,

Уксус столовый 9% будет стоить почти 7 гривен (за литр 28 гривен),

Чеснок получится 18 гривен (за килограмм надо отдать где-то 176,4 гривны).

То есть в целом законсервировать 3 банки помидор по 3 литра будет стоить в августе 2025 года почти 590 гривен, а расходы на одну 3-литровую банку будут на уровне чуть больше, чем 196 гривен.

Обратите внимание! Все цены являются средними или минимальными по состоянию на август 2025 года. В разных супермаркетах или рынках стоимость может отличаться, поэтому конечная сумма расходов может быть как ниже, так и выше.