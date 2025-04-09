В мире заканчиваются запасы скумбрии: что можно потреблять взамен

Популяции скумбрии в северо-восточной Атлантике стремительно сокращается. Ученые предостерегают, что необходимо переходить на другие варианты морепродуктов, чтобы не перейти переломную точку сокращения количества этой рыбы.

Запасы скумбрии сокращаются

Эксперты говорят, что запасы скумбрии приближаются к "переломной точке", поскольку запасы этой рыбы снижаются как устойчивый вариант, согласно справочнику Good Fish Guide, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Зато, по словам специалистов Общества охраны моря (MCS), люди должны есть сельдь, поскольку страны, как Норвегия и Великобритания, продолжают перелавливать скумбрию.

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Ежегодно MCS выпускает справочник Good Fish Guide, в котором классифицируется рыба в зависимости от того, насколько чрезмерно рыба выловлена. Например, северо-восточная атлантическая скумбрия, которой когда-то было много и она считалась более устойчивым видом, за последние четыре года претерпела чрезмерного вылова в среднем на 23%.

Скумбрия испытывает огромное давление из-за рыбной деятельности во многих странах, и популяция вскоре больше не сможет поддерживать себя. Мы наблюдаем постоянное снижение численности, и она приближается к пределу. Необходимы немедленные действия, правительство Великобритании должно сотрудничать с другими странами, чтобы согласовать ограничения на вылов с научными рекомендациями,

– говорит менеджер Good Fish Guide в MCS Элис Мур.

Какая альтернатива скумбрии

Руководство Good Fish Guide использует систему цветов для потребителей и шкалу от 1 до 5 для предприятий. Так, зеленый (оценки 1 или 2) означает, что вид рыбы в хорошем состоянии, желтый (оценки 3 или 4) – требует улучшений и красный (оценка 5) означает, что употребление и вылова рыбы следует избегать. Рекомендуемая оценка для ресторанов и супермаркетов – от 1 до 3.

Важно! Теперь скумбрию северо-восточной Атлантики, выловленную тралом на средней воде, было перемещено с 3 на 4 отметку, что означает, что ресторанам и предприятиям рекомендовано не продавать ее.

По словам благотворительной организации, сельдь из Северного моря и восточного канала является более экологичной альтернативой скумбрии, как и сардины из Корнуолла. Также в MCS рекомендуют есть мидии, ведь их производство вообще не имеет негативного влияния на окружающую среду и моря.

Кроме того, в организации напоминают, что морепродукты "большой пятерки" (треска, пикша, лосось, тунец и креветки) тоже на грани норм вылова. Вместо них лучше обратить внимание на морскую капусту и хек, запасы которых не вызывают оговорок.