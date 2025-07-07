Цены на сливочное масло в мире выросли до рекордных значений

Стоимость молочных продуктов растет не только в Украине. Мировые цены на сливочное масло в июне 2025 года достигли исторического рекорда.

Масло рекордно подорожало в мире

Статистические данные указывают, что индекс цен на молочную продукцию ФАО в июне составил 154,4 пункта, что на 0,5% больше, чем в мае, и на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ежемесячный обзор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Наибольший рост показал индекс цен на сливочное масло – на 2,8% до 225 пунктов, что является новым рекордом. Основными факторами роста цен на масло стали:

ограниченное предложение в Океании и Европейском Союзе;

активный импортный спрос со стороны стран Азии, в частности Ближнего Востока;

сезонное сокращение производства в Новой Зеландии;

уменьшение поголовья коров в ЕС из-за экологических ограничений;

в некоторых западных регионах ЕС – последствия вспышки вируса блутанга в конце 2024 года;

в США – снижение объемов производства масла и уменьшение запасов по сравнению с прошлым годом.

Важно! Кроме того, цены на сыр росли третий месяц подряд – на фоне стабильного спроса со стороны розничной торговли и заведений общественного питания в Восточной Азии. В то же время цены на сухое обезжиренное молоко снизились на 0,6%, а цены на сухое цельное молоко упали на 2,3% из-за слабого спроса и избыточного глобального предложения.