Цены на сливочное масло в мире выросли до рекордных значений
- Цены на сливочное масло в мире в июне 2025 года достигли рекордного уровня, индекс ФАО вырос до 225 пунктов.
- Основными причинами роста цен являются ограничения предложения в Океании и ЕС, активный импортный спрос из Азии, сокращение производства в Новой Зеландии, снижение поголовья коров в ЕС, а также уменьшение производства масла в США.
Стоимость молочных продуктов растет не только в Украине. Мировые цены на сливочное масло в июне 2025 года достигли исторического рекорда.
Масло рекордно подорожало в мире
Статистические данные указывают, что индекс цен на молочную продукцию ФАО в июне составил 154,4 пункта, что на 0,5% больше, чем в мае, и на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ежемесячный обзор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
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Наибольший рост показал индекс цен на сливочное масло – на 2,8% до 225 пунктов, что является новым рекордом. Основными факторами роста цен на масло стали:
- ограниченное предложение в Океании и Европейском Союзе;
- активный импортный спрос со стороны стран Азии, в частности Ближнего Востока;
- сезонное сокращение производства в Новой Зеландии;
- уменьшение поголовья коров в ЕС из-за экологических ограничений;
- в некоторых западных регионах ЕС – последствия вспышки вируса блутанга в конце 2024 года;
- в США – снижение объемов производства масла и уменьшение запасов по сравнению с прошлым годом.
Важно! Кроме того, цены на сыр росли третий месяц подряд – на фоне стабильного спроса со стороны розничной торговли и заведений общественного питания в Восточной Азии. В то же время цены на сухое обезжиренное молоко снизились на 0,6%, а цены на сухое цельное молоко упали на 2,3% из-за слабого спроса и избыточного глобального предложения.