Цены на смородину в Украине будут держаться на высоком уровне

В Украине уже несколько лет наблюдается довольно высокая цена на смородину. Однако Украина временно потеряла традиционные регионы потребления этой ягоды, что может повлиять на увеличение экспорта этой ягоды

Что будет с ценами на смородину

Президент УПОА Тарас Баштанник во время семинара для производителей, переработчиков и экспортеров в Молдове заявил, что последние несколько лет наблюдается стабильно высокая цена на черную смородину, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit.

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И по крайней мере в Украине сохраняется устойчивый спрос на саженцы. В ближайшие 2 – 3 года это не повлияет на цены, пока плантация не выйдет на плодоношение. Сейчас рынок потребления свежей смородины в Украине не очень большой. Потому что раньше 80% черной смородины потреблялось в самой стране в таких регионах как Крым и Донбасс. Это были традиционные регионы потребления такой ягоды. Их временно нет в составе Украины, поэтому экспорт замороженных смородин увеличится,

– говорит Тарас Баштанник.

По словам эксперта, ближайшие 2 года прогноз по ценам на черную и красную смородину будет положительным, однако потом, вероятнее всего, цены на замороженную смородину будут падать. Причины такого спада очень прогнозируемые, поскольку выращивание смородины, как и всех сельхозкультур, имеет цикличность, напомнил президент УПОА.

Почему держится цена на смородину

Тарас Баштанник отмечает, что в этом году в Украине рекордная цена на картофель. Она, по его словам, настолько велика, что уже никто и не помнит, сколько картофель стоил в прошлом году и годом ранее. Это означает, что в следующем году полстраны будет засажено картофелем: "ее будут выращивать и строители, и криптовалютники".

Все это прогнозируется цикличностью выращивания той или иной культуры. У малины этот цикл 4 – 5 лет, а смородины 7 – 8. Помню в 2012 году цена на смородину без упаковки была $3 за килограмм. И очередь стояла. Но в 2017 году килограмм смородины стоил уже 4 гривны (20 центов),

– напоминает Баштанник.

Такие стремительные колебания цен президент Украинской плодоовощной Ассоциации связывает с тем, что смородина имеет очень низкий порог закладки плантаций. По сравнению с другими культурами, по его словам, смородина относительно дешевая культура для закладки, а при желании и правильном подходе, можно получить практически полную механизацию всех процессов, в том числе и сбор, поэтому и возникло перепроизводство.

Затем, естественно, часть этих плантаций начали раскорчевывать. В частности, в Польше большинство заменили их на жимолость. В Украине заменили яблоком, кто малиной или земляникой.