Почему дорожают яблоки и что будет дальше
Руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович отмечает, что одной из причин подорожания яблок являются неблагоприятные погодные условия в период цветения и завязывания плодов, передает 24 Канал.
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Также довольно существенными факторами были рост расходов на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и оплату труда и уменьшение урожая яблок по сравнению с прошлым годом.
Обратите внимание! Дороже всего традиционно стоят сорта "Ренет Симиренко", а также "Черный принц", "Фуджи" и "Лиголь", сообщает пресс-служба Львовского оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар".
Сейчас цены на яблоки на оптовом рынке "Шувар" колеблются от 25 до 32 гривен за килограмм. Разница в стоимости зависит от сорта яблок, их качества, калибра и предложения на рынке. Для сравнения, в соответствующий период прошлого года цены варьировались от 16 до 22 гривен за килограмм,
– говорит Татьяна Попович.
На рынке "Шувар" представлены такие сорта яблок со средними ценами за килограмм:
- Черный принц – 30 гривен за килограмм;
- Айдаред – 25 гривен за килограмм;
- Гала – 28 гривен за килограмм;
- Голден – 20 гривен за килограмм;
- Лиголь – 28 – 30 гривен за килограмм (в зависимости от калибра);
- Муцу – 28 гривен за килограмм;
- Ренет (Симеринка) – 35 гривен за килограмм;
- Флорина – 26 гривен за килограмм;
- Фуджи – 30 гривен за килограмм;
- Чемпион – 28 – 30 гривен за килограмм (в зависимости от калибра);
- Персик – 28 гривен за килограмм;
- Ред чиф – 30 гривен за килограмм;
- Топаз – 30 гривен за килограмм.
Подорожание сортов "Ренет Симиренко", "Флорина", "Айдаред" по сравнению с 2023 годом составляет более 90%. Объем яблок, завезенных на рынок уменьшился на 2% по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует об умеренном сокращении предложения, что также повлияло повышение цен.
Важно! Ожидается, что цены на яблоки будут оставаться стабильно высокими в ближайшее время. Возможно снижение цен весной, когда на рынок выйдут запасы, хранящихся на складах.