Почему дорожают яблоки и что будет дальше

Руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович отмечает, что одной из причин подорожания яблок являются неблагоприятные погодные условия в период цветения и завязывания плодов, передает 24 Канал.

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Также довольно существенными факторами были рост расходов на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и оплату труда и уменьшение урожая яблок по сравнению с прошлым годом.

Обратите внимание! Дороже всего традиционно стоят сорта "Ренет Симиренко", а также "Черный принц", "Фуджи" и "Лиголь", сообщает пресс-служба Львовского оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар".

Сейчас цены на яблоки на оптовом рынке "Шувар" колеблются от 25 до 32 гривен за килограмм. Разница в стоимости зависит от сорта яблок, их качества, калибра и предложения на рынке. Для сравнения, в соответствующий период прошлого года цены варьировались от 16 до 22 гривен за килограмм,

– говорит Татьяна Попович.

На рынке "Шувар" представлены такие сорта яблок со средними ценами за килограмм:

Черный принц – 30 гривен за килограмм;

– 30 гривен за килограмм; Айдаред – 25 гривен за килограмм;

– 25 гривен за килограмм; Гала – 28 гривен за килограмм;

– 28 гривен за килограмм; Голден – 20 гривен за килограмм;

– 20 гривен за килограмм; Лиголь – 28 – 30 гривен за килограмм (в зависимости от калибра);

– 28 – 30 гривен за килограмм (в зависимости от калибра); Муцу – 28 гривен за килограмм;

– 28 гривен за килограмм; Ренет (Симеринка) – 35 гривен за килограмм;

– 35 гривен за килограмм; Флорина – 26 гривен за килограмм;

– 26 гривен за килограмм; Фуджи – 30 гривен за килограмм;

– 30 гривен за килограмм; Чемпион – 28 – 30 гривен за килограмм (в зависимости от калибра);

– 28 – 30 гривен за килограмм (в зависимости от калибра); Персик – 28 гривен за килограмм;

– 28 гривен за килограмм; Ред чиф – 30 гривен за килограмм;

– 30 гривен за килограмм; Топаз – 30 гривен за килограмм.

Подорожание сортов "Ренет Симиренко", "Флорина", "Айдаред" по сравнению с 2023 годом составляет более 90%. Объем яблок, завезенных на рынок уменьшился на 2% по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует об умеренном сокращении предложения, что также повлияло повышение цен.

Важно! Ожидается, что цены на яблоки будут оставаться стабильно высокими в ближайшее время. Возможно снижение цен весной, когда на рынок выйдут запасы, хранящихся на складах.