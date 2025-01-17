Чому дорожчають яблука та що буде далі

Керівниця відділу маркетингу львівського гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович зазначає, що однією з причин здорожчання яблук є несприятливі погодні умови в період цвітіння та зав'язування плодів, передає 24 Канал.

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Також доволі істотними чинниками були зростання витрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та оплату праці та зменшення врожаю яблук порівняно з минулим роком.

Зверніть увагу! Найдорожче традиційно коштують сорти "Ренет Симиренко", а також "Чорний принц", "Фуджі" та "Ліголь", повідомляє прес-служба Львівського гуртового сільськогосподарського ринку "Шувар".

Нині ціни на яблука на гуртовому ринку "Шувар" коливаються від 25 до 32 гривень за кілограм. Різниця у вартості залежить від сорту яблук, їх якості, калібру та пропозиції на ринку. Для порівняння, у відповідний період минулого року ціни варіювалися від 16 до 22 гривень за кілограм,

– говорить Тетяна Попович.

На ринку "Шувар" представлені такі сорти яблук із середніми цінами за кілограм:

Чорний принц – 30 гривень за кілограм;

– 30 гривень за кілограм; Айдаред – 25 гривень за кілограм;

– 25 гривень за кілограм; Гала – 28 гривень за кілограм;

– 28 гривень за кілограм; Голден – 20 гривень за кілограм;

– 20 гривень за кілограм; Ліголь – 28 – 30 гривень за кілограм (залежно від калібру);

– 28 – 30 гривень за кілограм (залежно від калібру); Муцу – 28 гривень за кілограм;

– 28 гривень за кілограм; Ренет (Симеринка) – 35 гривень за кілограм;

– 35 гривень за кілограм; Флоріна – 26 гривень за кілограм;

– 26 гривень за кілограм; Фуджі – 30 гривень за кілограм;

– 30 гривень за кілограм; Чемпіон – 28 – 30 гривень за кілограм (залежно від калібру);

– 28 – 30 гривень за кілограм (залежно від калібру); Персик – 28 гривень за кілограм;

– 28 гривень за кілограм; Ред чіф – 30 гривень за кілограм;

– 30 гривень за кілограм; Топаз – 30 гривень за кілограм.

Подорожчання сортів "Ренет Симиренко", "Флоріна", "Айдаред" порівняно з 2023 роком складає понад 90%. Обсяг яблук, завезених на ринок зменшився на 2% порівняно з 2023 роком. Це свідчить про помірне скорочення пропозиції, що також вплинуло підвищення цін.

Важливо! Очікується, що ціни на яблука залишатимуться стабільно високими найближчим часом. Можливе зниження цін навесні, коли на ринок вийдуть запаси, що зберігаються на складах.