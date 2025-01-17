У чому причина здорожчання

Аналітики говорять, що основним постачальником продукції на цей час року традиційно виступає Туреччина, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Але останні кілька тижнів у Туреччині відзначалися несприятливі погодні умови, що призвело до істотного зменшення постачання тепличних овочів на зовнішні ринки.

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За даними експертів ринку помідорів, сьогодні томати на ринку України гуртом пропонуються до продажу по 85 – 105 гривень за кілограм (2,01 – 2,48 долара за кілограм), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Однак експерти водночас зазначають, що більш суттєво підвищити ціни продавці не ризикують, враховуючи дуже слабкий попит як з боку гуртових компаній, так і роздрібних мереж.

Зверніть увагу! Наразі тепличні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті – це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.